Думала, что открыта: девочка ударилась о стеклянную дверь отеля и получила компенсацию в €100 000

Девочка, чья нога была серьезно повреждена вследствие удара о стеклянную дверь во внутренний двор гостиницы, получила 100 000 евро.

Об этом пишет breakingnews.ie.

Инцидент произошел 29 октября в 2018 году, когда Руби Кертис, которой в то время было семь с половиной лет, отдыхала с семьей в отеле Hotel Targoro-Family and Fun в Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испания. За пятидневный отпуск семья из Дублина, Ирландия, отдала 1100 евро.

В последний день отдыха Руби побежала во внутренний дворик. Она думала, что стеклянная дверь открыта, что на самом деле было не так. Стекло разбилось на несколько обломков и ребенок получил множественные рваные раны на левой икре, левом колене и правой щеке.

На машине скорой помощи ее доставили в местную больницу, где ей сделали экстренную операцию. Руби пришлось оставаться там девять дней, прежде чем возвратиться домой.

Мама Ниам Кертис подала в суд на гостиничных операторов Sucursal en Espana и Dreamplace Hotels and Resorts SL, а также их страховщиков Zurich Insurance plc. Со своей стороны, обвиняемые отрицали халатность.

Хью Моган, представитель Руби, сказал, что его эксперты утверждали, что в дверных панелях должно быть закаленное безопасное стекло, но ответчики утверждали, что поскольку гостиница была построена до введения норм строительных норм, нарушений стандартов не было.

Хью сообщил суду, что Руби хорошо поправилась, хотя на икре у нее остался видимый шрам. Адвокат добавил, что после инцидента Руби стала очень "навязчивой и тревожной", но, к счастью, все закончилось, и она "оставила все это позади".

Судья Пол Коффи одобрил иск и пожелал Руби и ее матери всего наилучшего. Адвокат считает, что это отличное решение, и семья им очень довольна.

Напомним, женщина пыталась сбежать из клиники после пластической операции, чтобы не платить. Ее остановили на улице.

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