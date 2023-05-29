Думала, что умрет: женщина рассказала, как месяц жила на вулкане (фото)

Женщина рассказала, как это было жить на вулкане в течение месяца, борясь с ветрами со скоростью 80 км/ч, грозами и переохлаждением.

Перла Тихерина провела 32 дня на Пико де Орисаба, самой высокой горе в Латинской Америке, расположенной на высоте 5636 м над уровнем моря. Об этом пишет needtoknow.co.uk.

"Несмотря на то, что были очень тяжелые дни, когда я думала, что умру, я смогла выстоять. Я действительно думала, что будет хуже, но большинство моих дней были идеальными", — сказала Перла из Сальтильо, Мексика.

Перла Тихерина / Фото: needtoknow.co.uk

Иногда Перла боролась с сильными ветрами, грозами, переохлаждением и болезнями в горах, но продолжала выживать.

31-летняя женщина добавила: "Было страшно, когда я падала в палатке. А еще порывы ветра, они до 80 км в час!".

Палатка Перлы / Фото: needtoknow.co.uk

Перла была полна решимости достичь своей цели – 32 дня подъема в гору. Перед тем, как начать испытание, она прошла медицинское освидетельствование, а также постоянно контролировала уровень кислорода и кровяное давление на вершине вулкана.

Перла Тихерина / Фото: needtoknow.co.uk

Она сказала: "Я никогда не была сама, мне нужно было прочесть очень много книг, и я проводила время в медитации. У меня также была Библия, которую я любила читать, чтобы поддерживать себя духовно и умственно сильной".

Перла Тихерина / Фото: needtoknow.co.uk

И сейчас она чувствует себя совсем другой женщиной: "Я чувствую, что могу сделать все, что захочу. Это заставило меня по-настоящему ценить жизнь и все, что она мне предлагает. Мне нравится проводить время с моими близкими, есть вкусную еду, хорошо спать, и я чувствую себя безудержным человеком, я альпинистка, которая никогда не останавливается".

Перла Тихерина / Фото: needtoknow.co.uk

Жемчужина приняла вызов после того, как поняла, что хочет проверить свою умственную силу и личную решительность. Свой вызов она назвала "высокой женщиной".

"Я хочу быть источником вдохновения для всех женщин, которые ищут мотивацию, которая побуждает их продолжать прилагать усилия, не сдаваться, несмотря на препятствия. Это был незабываемый опыт, который было трудно переварить. Слава Богу, я благополучно вернулась домой и смогла выполнить задачу", – поделилась она.

Перла Тихерина / Фото: needtoknow.co.uk

Напомним, американец рассказал, как смог убежать от серийного клоуна-убийцы Джона Гейси. Тони был одним из немногих счастливчиков, которым удалось пережить встречу с насильником.

Читайте также: