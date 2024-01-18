Думали, что разведутся, но влюбились: женщина ради развлечения вышла замуж за незнакомца с TikTok

Женщина, вышедшая замуж за мужчину, которого увидела в TikTok, ошеломила пользователей после того, как пара прожила вместе уже три года.

Об этом пишет The Sun.

26-летняя Даниэль Гросс всегда знала, что хочет выйти замуж "дурным" способом, поэтому, когда она увидела в TikTok хорошего мужчину, который делает предложение руки и сердца в видео, она ухватилась за возможность сказать: "Да".

26-летний Гуннар Майклс опубликовал видео, в котором заявил, что хочет жениться на незнакомке, чтобы доказать, что жизнь не так уж серьезна, и сказал, что заплатит за все это. В комментариях ряд женщин оставили сообщения с согласием, но Майклс обратил внимание на Даниэль.

Они начали общаться и менее чем через неделю он удивил ее, приехав в ее родной город Питтсбург, штат Пенсильвания, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Даниэль Гросс и Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Через две недели в 2021 году пара отправилась в Лас-Вегас, чтобы пожениться в День святого Валентина.

Несмотря на то, что они планировали развестись через неделю после свадьбы, думая, что станут просто друзьями, супруги влюбились друг в друга.

"Мы подумали, что продолжим общаться как друзья, а потом это стало чем-то большим", — сказала девушка, добавив, что их скорая свадьба заставила их осознать, что иногда любовь — это не то, чего вы ожидаете. "Мы с Гуннаром никогда бы не подошли друг к другу в баре", – призналась она. "Это открыло нам глаза на других людей".

Даниэль Гросс и Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Майклс был также удивлен, что его идея свадьбы в TikTok переросла в отношения на всю жизнь, признавшись, что идея жениться на незнакомке пришла к нему во время пандемии в январе в 2021 году.

"Я искал способ создавать контент и знакомиться с людьми", – пояснил он. "Мне пришла в голову идея жениться на незнакомке. Это было довольно дико".

Хотя в то время он "несерьезно" искал спутницу жизни, добавив, что "это было больше для того, чтобы обрести жизненный опыт", он был шокирован количеством ответивших девушек.

"Так много людей хотели это сделать", — сказал он SWNS.

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Майклс попросил своих будущих невест снять для него видео о том, почему они подойдут. Среди тысяч клипов он выбрал ролик Гросс, признав, что ее "трудно не заметить".

Говоря о шоке, их семьи и друзья сначала скептически отнеслись к этой идее.

“Моя мама сказала: “А что, если он тебя украдет?” – вспомнила она.

Даниэль Гросс и Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Однако пара считает, что ситуация низкого давления, поскольку они оба предполагали, что разведутся, помогла их отношениям расцвести.

Два года пара путешествовала по Соединенным Штатам в переоборудованной машине скорой помощи. Принуждение к совместному проживанию сработало для них хорошо, заставив молодоженов привыкнуть друг к другу.

"Не оставалось ничего другого, как говорить", – отметил Майклс.

"У нас одинаковые основные ценности", — добавила Гросс. "Несмотря на то, что наши характеры разные, глубоко внутри мы одинаковы".

Даниэль Гросс и Гуннар Майклс / Фото: SWNS

Влюбленная пара взяла перерыв в путешествиях и переехала в Питтсбург в феврале в 2023 году, а теперь публикует свою необычную историю любви в социальных сетях, уверяя подписчиков, что по-прежнему ценит непосредственность.

"Мои друзья не могут поверить, что мы все еще вместе", – со смехом рассказала Гросс. "Я бы посоветовала это сделать другим. Если вы беспристрастны, это действительно интересная концепция".

Напомним, близняшки, которые выходят замуж за близнецов, признались, путают ли они друг друга. Также они рассказали, что им нравится сбивать людей с толку.

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