В Мумбаи, Индия, освободили голубя, которого содержали под стражей в ветеринарной клинике в течение восьми месяцев. Это произошло после того, как подтвердилось, что птица не была китайским шпионом.

Об этом пишет WION.

Птичья интрига началась в мае в прошлом году, когда полиция RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilizers) задержала голубя на пристани Пир-Пау в пригороде Чембура.

Таинственное животное, украшенное медными и алюминиевыми кольцами на ногах, имело под крыльями послания, написанные шрифтом, похожим на китайские иероглифы. Это привело к подозрениям в шпионаже.

Хотя поначалу дело было зарегистрировано полицией RCF, дальнейшие расследования привели к неожиданному повороту событий.

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Обвинения в шпионаже в конце концов были сняты, поскольку выяснилось, что голубь имел более невинную предысторию.

Когда полиция углубилась в сагу о пернатых шпионах, выяснилось, что голубь был из Тайваня. Он участвовал в гонках на открытой воде. Во время одного из таких соревнований отважная птица перелетела границы и неожиданно приземлилась на индийской земле.

После того, как обвинения в шпионаже были опровергнуты, а птица признана здоровой, 30 января ветеринарная больница Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital обратилась в полицию по поводу разрешения выпустить птицу на свободу. Правоохранители возражений не имели, и это ознаменовало окончание неожиданного пребывания под стражей.

Напомним, "пищевой пират" 127 раз бесплатно пообедал в ресторанах. Известно, какой хитрый план он придумал.

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