Думали, что шпион: голубя освободили после восьми месяцев заключения

На нем обнаружили "китайские иероглифы".
В Мумбаи, Индия, освободили голубя, которого содержали под стражей в ветеринарной клинике в течение восьми месяцев. Это произошло после того, как подтвердилось, что птица не была китайским шпионом.
Об этом пишет WION.
Птичья интрига началась в мае в прошлом году, когда полиция RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilizers) задержала голубя на пристани Пир-Пау в пригороде Чембура.
Таинственное животное, украшенное медными и алюминиевыми кольцами на ногах, имело под крыльями послания, написанные шрифтом, похожим на китайские иероглифы. Это привело к подозрениям в шпионаже.
Хотя поначалу дело было зарегистрировано полицией RCF, дальнейшие расследования привели к неожиданному повороту событий.
Читайте главные новости дня:
- Кадровый голод из-за мобилизации: эксперт ошарашил прогнозом транспортного апокалипсиса в Киеве
- Новый законопроект о мобилизации: детальный разбор от адвоката и какие права хотят ограничить
- "Увольнение" Залужного может произойти через несколько дней — CNN
Обвинения в шпионаже в конце концов были сняты, поскольку выяснилось, что голубь имел более невинную предысторию.
Когда полиция углубилась в сагу о пернатых шпионах, выяснилось, что голубь был из Тайваня. Он участвовал в гонках на открытой воде. Во время одного из таких соревнований отважная птица перелетела границы и неожиданно приземлилась на индийской земле.
После того, как обвинения в шпионаже были опровергнуты, а птица признана здоровой, 30 января ветеринарная больница Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital обратилась в полицию по поводу разрешения выпустить птицу на свободу. Правоохранители возражений не имели, и это ознаменовало окончание неожиданного пребывания под стражей.
Напомним, "пищевой пират" 127 раз бесплатно пообедал в ресторанах. Известно, какой хитрый план он придумал.
Читайте также: