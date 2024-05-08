Дурак или умник: ученые ответили, был ли гигантский тиранозавр сообразительным, как думали раньше

Дискуссии об умственных способностях тираннозавров продолжаются до сих пор. Однако в новом исследовании ученые предположили, что гигантские хищники были не такими уж умными, как считали ранее.

Об этом говорится в исследовании палеонтологов из Саутгемптонского университета, пишет Science Alert.

Раньше считали, что тираннозавры могли быть такими же разумными, как современные обезьяны, однако эту теорию скептически восприняли другие исследователи.

"Вероятность того, что тираннозавр мог быть таким умным, как бабуин, восхищает и ужасает, поскольку она может переосмыслить наш взгляд на прошлое", — объясняет палеонтолог Саутгемптонского университета Даррен Нейш.

Однако его исследование показывает, что все данные, имеющиеся в наличии по состоянию на сегодняшний день, противоречат этой идее.

Новое исследование, проведенное под руководством зоолога Кая Каспара из Университета Генриха Гейне в Германии, показало, что измерения размера мозга в исследовании 2023 были неточными. Это привело к тому, что оценочное количество нейронов в мозге оказалось завышенным.

Эта повышенная оценка была основана на предположении о том, что мозг тираннозавра заполнил большую часть эндокраниального пространства. Но, как заявил Нейш, это нехарактерно для большинства динозавров.

Более того, Каспар и его коллеги утверждают, что количество нейронов не всегда соответствует уровню интеллекта.

К примеру, уже известно, что вороны превосходят приматов в умственных способностях. Это означает, что в развитии интеллекта значительную роль играют не только размеры мозга.

Считаю, что предусматривать интеллект вымерших видов — не самая лучшая идея, когда все, на чем мы можем основываться, — это количество нейронов, реконструированное на основе эндокастов", — сказал Каспер.

Для оценки интеллекта доисторических существ необходимы другие данные, от анатомии до подсказок о поведении и дополнительных сравнениях с современными животными.

Недавние исследования показывают, что тиранозавр, вероятно, был социальным и охотился в стаи. Но этого мало для того, чтобы утверждать, что уровень его интеллекта сравним с приматами.

Тем временем ученые нашли останки существа, жившего около 202 млн лет назад вместе с динозаврами. Она была размером в два автобуса (около 25 м), вероятно, самой большой за всю историю существования на земле.

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