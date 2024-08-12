Два кенгуру сбежали с тюрьмы в Чехии: что они там делали и чем закончилась выходка – фото

Один вернулся сразу, а другой наслаждался свободой целую неделю.

Полиция Чешской Республики вышла на след необычного беглеца, сбежавшего с тюрьмы под Прагой – кенгуру.

Об этом сообщает Tydenik Policie.

Правоохранители заявили, что 3 августа из тюрьмы в городе Йиржице на юго-востоке столицы сбежали два кенгуру, которые жили в одном вольере и вместе рылись. Но впоследствии один из сумчатых вернулся сам.

Сотрудники интенсивно работали над выловом Джорджа в сотрудничестве с ветеринарным врачом, специализирующимся на разведении и уходе за экзотическими животными.

10 августа Джордж вернулся. Кенгуру наслаждался свободой ровно неделю.

Кенгуру / Фото: Vězeňská služba ČR

"Он прыгнул в тюрьму самостоятельно и добровольно, тогда осужденный и сторож поймали его в волейбольную сетку и передали в вольер к другому кенгуру. Беглец голоден, но все в порядке", — отметили в полиции.

В тюрьме живут и другие животные, в том числе кролики, ламы и петухи. Они являются частью тюремной программы, позволяющей заключенным, приближающимся к истечению срока заключения, приобретать навыки, в частности фермерства и животноводства, как форму терапии. Присутствие животных в тюрьме усиливает у осужденных чувство ответственности и помогает им развивать новые компетенции. Кенгуру живут в тюрьме открытого типа с 2018 года.

Кенгуру / Фото: Vězeňská služba ČR

Напомним, украинский кабан переплыл реку Тису и добрался до Румынии. Силовики уже дали ему прозвище – умилянт.

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