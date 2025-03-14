Два массовых вымирания на Земле: ученые совершили новое открытие о причинах

Человечество обычно сосредотачивается на угрозах, которые существуют на самой Земле, но иногда опасность может приходить из глубокого космоса.

Ученые давно рассуждают о том, могут ли мощные космические явления влиять на биосферу Земли. Новое исследование предполагает, что взрывы сверхновых – финальная стадия жизни массивных звезд – могли сыграть ключевую роль в двух масштабных вымираниях сотни миллионов лет назад.

Об этом пишет Earth.com.

Исследователи из Кильского университета во главе с доктором Алексисом Кинтаной (в настоящее время работает в Университете Аликанте) и доктором Ником Райтом провели анализ расположения массивных звезд в нашей галактике. Они установили, что частота взрывов сверхновых в радиусе 65 световых лет от Земли совпадает с периодами двух массовых вымираний – позднедевонского (372 млн лет назад) и ордовицкого (445 млн лет назад).

Эти события привели к исчезновению большого числа морских организмов, что радикально изменило экосистемы планеты. До сих пор у ученых не было единого объяснения этих катастроф. Одной из теорий было разрушение озонового слоя, а теперь новые данные указывают на то, что именно взрывы сверхновых могли стать причиной этого процесса.

Как сверхновая влияет на Землю

Взрыв массивной звезды сопровождается мощным выбросом радиации. Если такое событие случается достаточно близко к Земле, оно может:

разрушать озоновый слой, защищающий жизнь от губительного ультрафиолетового излучения;

запускать химические реакции в атмосфере, вызывающие кислотные дожди;

оказывать влияние на биологическую эволюцию, заставляя одни виды исчезать, а другие адаптироваться.

По словам доктора Кинтаны, хотя сверхновые способствуют распространению тяжелых элементов, необходимых для формирования планет, их взрывы могут иметь разрушительный эффект, если происходят слишком близко.

Доктор Райт добавляет, что такие события не редкие во Вселенной, однако непосредственное влияние на Землю происходит нечасто. Однако исследование указывает на то, что в прошлом такие случаи уже были.

Стоит ли волноваться?

По оценкам ученых, в Млечном Пути сверхновые взрываются примерно раз в столетие. Однако шанс того, что в ближайшее время такое событие произойдет в опасной для Земли зоне, очень низок.

Исследователи также отмечают, что звезды, такие как Бетельгейзе или Антарес, могут взорваться в течение ближайшего миллиона лет, однако они находятся на безопасном расстоянии.

Кроме объяснения массовых вымираний, исследование помогает лучше понять формирование черных дыр, нейтронных звезд и гравитационных волн, возникающих после гибели массивных светил.

Хотя ученые еще продолжают изучать механизмы влияния сверхновых на климат Земли, уже сейчас существуют веские доказательства того, что космические катастрофы могли играть ключевую роль в исчезновении древних видов.

История жизни на Земле – это не только внутренние геологические процессы или изменения климата, но и события, происходящие за пределами нашей планеты. Поэтому наблюдение за активностью массивных звезд остается важным направлением исследований в современной науке.

К слову, ранее ученые выдвинули гипотезу, что мамонты могли вымереть из-за насморка.