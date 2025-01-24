Два незнакомца работали вместе два года, прежде чем сделали открытие, что изменило их жизнь

Двое мужчин, проработавших вместе несколько лет в одной транспортной фирме, совершили шокирующее открытие друг о друге. Если в случае идентичных незнакомцев с одинаковой внешностью, работой и именами, которые прошли ДНК-тест и выяснили, что они не братья, коллеги Натан Боос и Боб Дегаро обнаружили, что на самом деле родственники.

Как пишет LADbible, американец Натан всегда знал, что его усыновили и не знал своих биологических родителей. Его приемные родители знали, кто его биологические родители, но не говорили ему, поскольку он не спрашивал, но потом его приемная мама рассказала ему, что он дружит со своим биологическим отцом в Facebook.

Она указала на профиль его коллеги по работе Боба и сказала, что он всегда был биологическим отцом Натана, и к этому моменту они работали вместе несколько лет.

Боб объяснил, что получил сообщение от Натана через Facebook с вопросом, знает ли он его биологическую мать, и тот ответил, что она была его бывшей женой.

У Боба было еще двое детей от его бывшей жены, но отдать Натана на усыновление было "трудным" решением, вызванным финансовыми трудностями.

"Тогда я был не очень похож на отца, его биологическая мама выбрала приемных родителей", – объяснил Боб о семейной связи. "Они были в какой-то степени родственниками, дальними двоюродными братьями и сестрами, я думаю. Но я этого не знал. Это все еще шокирует, бывают дни, когда я не уверен, что именно сказать или как действовать, он мой сын, но у нас не было отношений отца и сына, когда он рос, мы стали рабочими партнерами, прежде чем поняли, кем мы были на самом деле".

Натан Боос и Боб Дегаро / Фото: Youtube/CBS47 KSEE24

Натан сказал, что он принимал откровение о том, что мужчина, с которым он работал в течение двух лет, является его биологическим отцом, "один день за другим".

Учитывая, что они оказались очень похожи и даже работали в одном месте, это может свидетельствовать о том, что члены семьи могут жить невероятно похожей жизнью, даже если они не знают друг друга.

Напомним, однояйцовые близнецы, которых разлучили сразу после рождения и усыновили разные семьи, вели идентичный образ жизни. Они даже назвали своих собак одинаково, женились на женщинах с одинаковыми именами, ездили на идентичных машинах и любили один и тот же сорт пива. Они не знали друг друга до 39 лет.

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