Два слова изменили все: мужчина нашел на секонде настоящее сокровище 1950-х годов

Источник из сэкондгенда оказался ценным раритетом

Поход в магазин секонд-хенда обернулся неожиданной находкой жителя Невады Александера. Он наткнулся на винтажное зеркало, стоимость которого оказалась намного выше ценника. Человек понял это, только прочитав два слова, выгравированные на ручке.

Об этом мужчина рассказал журналистам Newsweek.

Находка для коллекции жены

Александер, попросивший не раскрывать его фамилию, рассказал, что часто посещает такие магазины в поисках интересных предметов для своей жены, являющейся владелицей салона красоты. Ее заведение украшено антикварными вещами, связанными с красотой и уходом за внешностью.

«У моей жены есть салон, стены которого увешаны антикварными вещами для красоты — от старых машинок для стрижки, бигуди, фенов до антикварных туалетных столиков и зеркал. Поэтому я всегда ищу нечто подобное», — рассказал Александер.

Сначала внимание мужчины привлекло серебристый блеск ручки зеркала. Он сразу понял, что это или очень старый предмет или копия, и схватил его с полки, подумав, что его жене должна понравиться такая находка.

Два слова, изменившие ценность находки

Когда Александер осмотрел зеркало поподробнее, он понял, что оно стоит гораздо дороже, чем $9.99, которые за него просил Goodwill. Самой большой подсказкой стала простая гравировка и дата.

На ручке были отчеканены «Webster Sterling» и дата «1953». Это указывало на то, что это настоящее серебряное зеркало, сделанное известной компанией.

На основе онлайн-каталогов и аукционных цен Александер подтвердил, что его находка потенциально стоит от 75 до 200 долларов.

«Это настоящая вещь, стерлинговое серебро. Я бы предположил, что она стоит около 200 долларов, в зависимости от некоторых факторов», — подытожил мужчина.

Несмотря на ценность зеркала, Александер не собирается его продавать. Он передал его жене, которая планирует отполировать зеркало и использовать в качестве декоративного элемента в интерьере своего салона красоты.

Издание отметило, что в США насчитывается более 25 000 магазинов перепродажи и секонд-хендов. Энтузиасты таких покупок могут экономить в среднем $2,071 в день, а некоторые удачные находки могут принести значительные прибыли, как, например, люксовая сумка бренда Coach, купленная жительницей Канады Мия за бесценок в местном секонд-хенде.