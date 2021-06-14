Двадцатисантиметровые ресницы женщины из Китая признали самыми длинными в мире: как выглядит уникальная девушка (фото, видео)

Девушка называет свои длинные ресницы "подарком Будды".

Уроженка Китая Ю Цзян отрастила ресницы рекордной длины. Самая длинная из ее ресниц, которая растет на верхнем веке левого глаза, достигает 20 см. Другие ресницы на несколько сантиметров короче. Благодаря своей уникальности девушка дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом пишет UPI.

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Удивительные ресницы девушки не прекращают расти с годами, этому феномену никаких биологических или медицинских объяснений нет. Она неоднократно обращалась к медикам, но те разводят руками. Сама девушка называет особенность "подарком Будды" и даже не думает от него избавляться.

"Я также пыталась найти научные причины, такие как гены или что-то другое. Однако никто из моей семьи не имеет длинных ресниц, как я, поэтому это нельзя объяснить", — сказала она.

По словам Цзян, странную особенность она начала замечать в 2015 году. Тогда, говорит рекордсменка, ресницы становились все длиннее и длиннее. Предыдущий рекорд китаянка зафиксировала в 2016 году, когда ее ресничка достигла длины в 12,4 см.

Рекордсменка говорит, что очень длинные ресницы не влияют на ее повседневную жизнь, наоборот, даже помогают. Например, ей не нужны средства для макияжа глаз, потому что они у нее и без того выразительные.

"Поскольку мои ресницы натуральные, мне легко мыть лицо и заниматься своей повседневной жизнью. Они выпадают и снова растут. Иногда они ломаются, если вы небрежно их натягиваете. Это не проблема, поскольку они все еще растут. Они сейчас на несколько сантиметров длиннее, чем были 5 лет назад", — говорит девушка.

Напомним, ранее в книгу рекордов Гиннеса с самыми длинными в мире ногами попала 17-летняя американка.

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