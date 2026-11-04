Дважды подумайте, прежде чем завести: ветеринарка назвала 5 пород собак, которых сама избегает

5 пород собак, которых ветеринар никогда бы не завела — причины / © pixabay.com

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Американская ветеринар Рэйчел Сиу назвала пять пород собак, которых она лично не хотела бы заводить. Причины разные — от сложного ухода и особенностей поведения до серьезных проблем со здоровьем.

Об этом пишет Express со ссылкой на видео ветеринарки на YouTube.

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По словам специалистки из Техаса, прежде чем выбрать домашнего питомца, важно учитывать не только его внешность, но и характер, потребности и возможные заболевания.

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Какие породы собак не рекомендует заводить ветеринар

Хаски

Несмотря на привлекательную внешность, ум и игривый характер, хаски нуждаются в большом количестве физической активности и внимания. Это рабочие собаки, которым необходима постоянная нагрузка.

Кроме того, из-за густой двойной шерсти они плохо приспособлены к жаркому климату и сильно линяют. Ветеринар считает, что не смогла бы обеспечить такой собаке надлежащие условия.

Такса

Наибольшую обеспокоенность у специалистки вызывает здоровье позвоночника этих собак. Из-за особенностей строения тела таксы подвержены повышенному риску заболеваний межпозвоночных дисков, которые могут потребовать хирургического вмешательства.

Владельцам рекомендуется ограничить прыжки с высоких поверхностей и быть готовыми к возможным значительным расходам на лечение.

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Немецкая дог

Этих гигантских собак ветеринар называет замечательными компаньонами. Однако её останавливает сравнительно небольшая продолжительность их жизни.

Немецкие доги быстро растут и могут сталкиваться с серьезными проблемами со здоровьем уже в молодом возрасте.

Дадли (метисы пуделей)

Собак, полученных в результате скрещивания пуделей с другими породами, часто рекламируют как гипоаллергенных и неприхотливых в уходе. Однако по словам ветеринара, это не всегда соответствует действительности.

Такие собаки могут линять, а их шерсть требует регулярного ухода, чтобы избежать образования болезненных колтунов. Кроме того, среди них встречаются животные с поведенческими проблемами.

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Бульдог

Наибольшую обеспокоенность у ветеринаров вызывают нарушения дыхания, характерные для брахицефальных пород, то есть собак с короткой мордой.

Из-за особенностей строения дыхательных путей у бульдогов могут возникать проблемы с дыханием. Кроме того, они подвержены аллергиям и заболеваниям позвоночника.

Напомним, что не все породы собак одинаково легко поддаются дрессировке. Эксперт назвал пять пород, которые могут доставить хозяевам немало хлопот из-за особенностей своего характера.

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