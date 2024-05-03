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Дважды в одну реку: американка выиграла в лотерею 1 миллион долларов через 2 месяца после такого же джекпота

Дважды в одну реку: американка выиграла в лотерею 1 миллион долларов через 2 месяца после такого же джекпота

Дважды в одну реку: американка выиграла в лотерею 1 миллион долларов через 2 месяца после такого же джекпота

Женщина сказала, что ее выигрыш пойдет на сбережения – новости 1+1 / Фото: UPI

Женщина сказала, что потратила часть выигрыша со своего первого билета на новый внедорожник, а ее нынешний приз пойдет на сбережения.

В США жительница штата Массачусетс выиграла 1 миллион долларов только через 10 недель после выигрыша такой же суммы в другой лотерейной игре.

Об этом пишет UPI.

Отмечается, что в феврале женщина выиграла главный приз в размере 1 миллиона долларов от розыгрыша лотереи штата Массачусетс Lifetime Millions.

Уилсон рассказала представителям лотереи, что решила не отказываться от своей азартной привычки и купила билет быстрой лотереи на сумму 10 долларов США.

Билет, приобретенный спустя 10 недель после ее предварительного выигрыша, принес ей еще один джекпот в 1 миллион долларов.

Счастливая женщина сказала, что потратила часть выигрыша из своего первого билета на новый внедорожник, а ее нынешний приз пойдет на сбережения.

Напомним, женщина из Мериленда выиграла 50 тысяч долларов благодаря постоянному использованию номерных знаков.

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