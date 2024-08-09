Две подружки стали миллионершами после эротического сна с обнаженным мужчиной: что произошло

В Таиланде стало на два миллионера больше. Коллеги выиграли в лотерею по шесть миллионов бат (около 6 897 000 гривен) после того, как одной из них приснился горячий сон.

Об этом пишет Daily Star.

Как поделилась женщина, во сне она увидела обнаженного мужчину и секретный предмет. Рассказав об этом коллеге, они решили найти толкование на сайте нумерологии.

Вскоре в Административную организацию округа, где они работают, зашел продавец лотерейных билетов. Женщины решили, что это знак и вдвоем сделали покупку с номерами, заканчивающимися на числа с сайта нумерологии. Как оказалось, эта комбинация была выигрышной – они получили по 6 миллионов бат каждая.

Безумный выигрыш они отпраздновали со своими коллегами в офисе. Теперь подружки, которым 31 и 39 лет, могут выплатить студенческие долги и платежи за авто. А все оставшиеся деньги будут направлены на образование их детей.

Напомним, напуганный мужчина в последний момент обменял лотерейный билет, чтобы спасти брак, и стал миллионером. Он боялся, что жена разозлится из-за стоимости билета.

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