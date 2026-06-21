Две простые привычки, которые могут помочь похудеть: что обнаружили ученые

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Новые исследования указывают на то, что две простые ежедневные привычки могут помочь похудеть лучше, чем диета. Речь идет о раннем завтраке и раннем ужине.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

Что показало исследование

Ученые из Барселоны проанализировали образ жизни более 7 тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет и пришли к выводу, что время приема пищи может влиять на вес не меньше, чем его качество или количество.

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Согласно результатам, те, кто привык завтракать и ужинать раньше, чаще имели более низкий ИМТ. Эта тенденция сохранялась даже с учетом других факторов возраста, режима сна и количества приемов пищи в течение дня.

Исследователи отмечают: важно не только то, что мы едим, но когда именно. Организм работает по собственным биологическим часам — циркадным ритмом, регулирующим обмен веществ, сон и гормональные процессы. Днем метаболизм активнее, в то время как вечером тело постепенно переходит в режим восстановления.

Поэтому поздние ужины могут хуже согласовываться с естественными процессами организма. В то же время ранний прием пищи и длительный перерыв между ужином и завтраком (так называемая ночная голодание) могут положительно влиять на вес.

Отдельно ученые обратили внимание на женщины после менопаузы. В этой группе связь между ранним питанием и низшим ИМТ оказалась особенно заметной. Это может объясняться гормональными изменениями, влияющими на метаболизм в этот период жизни.

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Впрочем, эксперты предостерегают: сам по себе ранний завтрак или ужин не является панацеей. На вес оказывают влияние также физическая активность, калорийность рациона, качество сна и генетика.

В то же время результаты исследования еще раз доказывают: для поддержания здорового веса важно учитывать не только состав меню, но и режим питания. Даже незначительные изменения в ежедневных привычках могут дать ощутимый результат.

Раньше говорилось, что меньше есть — не гарантия похудения, ведь на вес влияет не только количество пищи, но и баланс калорий, обмен веществ, гормоны, уровень физической активности, сон и стресс. Жесткие диеты часто не дают длительного результата, в то время как сбалансированное питание, движение и стабильный режим дня работают гораздо эффективнее.

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