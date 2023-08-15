Две супружеские пары развелись и создали полиаморную четверку: чем все закончилось (фото)

Две супружеские пары развелись, чтобы сформировать полиаморную четверку после того, как влюбились друг в друга.

Об этом пишет nypost.com.

"Никто из нас не искал спутника жизни, но это то, что мы нашли", – сказала Рэйчел Райт. "После того, как мы все влюбились, ярлык "полиаморность" прижился".

34-летняя Райт подумала, что с ней что-то не так из-за ее стремления к немоногамии, вспоминая, как трудно было встречаться, когда она росла. Когда жительница Нью-Йорка встретила Кайла во время работы в ресторане, она подавила свои сомнения.

Рейчел Райт и Кайл / Фото: nypost.com

Через три года после того, как они поженились в 2016 году, они решили открыть свой брак и наконец встретили Яира Ленхнера и Эшли Гидденс, которым по 36 лет.

Ешли и Яир / Фото: nypost.com

"Мы все подходим друг другу, вроде были друзьями на протяжении десятилетий", — сказала Райт, которая работает лицензированным семейным терапевтом. "Мы не могли прекратить разговаривать, переписываться и проводить время вместе. Это был действительно уникальный опыт, который заложил основу того, что мы имеем сейчас".

Обе пары развелись, чтобы образовать четверку, "объединив жизнь и семьи" — чего Рэйчел "не собиралась делать до встречи с Ленхнером и Гидденс".

"Мы все склонялись к этому", – призналась женщина. "Для меня немоногамия – это не отношения, а ориентация. Некоторые люди воспринимают немоногамию как выбор, а другие как ориентацию".

Эшли, Кайл, Рэйчел и Яир / Фото: nypost.com

Райт впервые узнала о полиамории в колледже, поначалу думая, что ее образ жизни "находит отклик".

Когда она и Кайл начали исследовать это для себя как супружеская пара, они стали читать книги и слушать подкасты на эту тему.

"Мы так много общались, и я не могу даже описать объем дополнительного общения и самоанализа, а также осознания, необходимые для того, чтобы это работало здоровым образом", — сказала она.

Ленхнер и Гидденс, которые всегда поддерживали открытые отношения, начали проводить время с парой, и в конце 2021 года четверка съехалась.

Две супружеские пары развелись и вчетвером создали полиаморные отношения / Фото: nypost.com

Но, возможно, больше не значит веселее — в этом году Кайл разорвал отношения, которые были "невероятно тяжелыми" для до сих пор любящей его Рейчел.

"Он очень особенный человек, и я всегда буду любить его — мы были лучшими друзьями и партнерами", — сказала она. "Наши семьи оказали невероятную поддержку во время наших отношений и разрыва даже в том, чего они не до конца понимали".

Рейчел и Эшли / Фото: nypost.com

Теперь трое сформировали группу в надежде переехать в город, где их можно будет юридически признать семейным партнерством и в конце концов родить детей.

"Если мы сможем, Эшли и я обе хотим родить одного ребенка, а Яир станет биологическим отцом детей", — сказала она.

Трио мечтает стать родителями / Фото: nypost.com

В то время как их семьи приспособились к их нетрадиционному образу жизни, незнакомцы часто издеваются над сексом втроем в Интернете.

"Случайные незнакомцы комментируют что-то, но люди часто ненавидят вещи, которые они не хотят понимать или пугают их", — сказала она. "Иногда это трудно читать, но я стала толстокожей — я знаю, кто я и насколько особенны мои отношения, поэтому мне не нужно слышать чужое мнение".

Эшли, Рэйчел и Яир / Фото: nypost.com

Несмотря на негативную реакцию, с которой она сталкивается относительно своего романтического образа жизни, она по-прежнему призывает других узнавать о полиамории, говоря, что это "очень правильный дизайн отношений".

"Моногамия – не единственный вариант настоящей любви", – добавила женщина.

Рейчел, Яир и Эшли / Фото: nypost.com

Напомним, пара впервые поцеловала в день свадьбы и рассказала, как это повлияло на отношения. Влюбленные вместе более 1,5 лет.

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