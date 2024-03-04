Две женщины и мужчина официально стали родителями ребенка: у малыша теперь три фамилии (фото)

Мальчику придется столкнуться с трудностями предрассудков, но его воспитывают так, чтобы он гордился своей семьей.

Трое влюбленных, мужчина и две женщины, официально стали родителями ребенка и были внесены в свидетельство о рождении.

Об этом пишет The Sun.

34-летняя Джамиль забеременела вскоре после того, как начала встречаться с 28-летним Руаном и 27-летней Наталией. Женщина родила мальчика Бернардо в 2022 году и теперь в свидетельстве о рождении 16-месячного ребенка будут указаны имена его матерей и отца.

У мальчика будет не только множество фамилий, но и многочисленные родственники, ведь он будет расти в окружении шестерых бабушек и дедушек.

В феврале судья родного города семьи Форталеза, Бразилия, постановил, что всем родителям предоставлено право указывать себя в официальных документах.

Две женщины и мужчина официально стали родителями их ребенка / Фото: @trisalreals3/CEN

Они рассказали: "Нет сомнения в существовании состояния матери и ребенка, учитывая эмоциональную связь между ними, характеризующую настоящие социально-аффективные отношения. Поэтому из всего этого процесса можно экстраполировать то, что второго автора также можно считать социально-аффективной матерью несовершеннолетнего".

Отмечая эту новость, мама Джамиль рассказала Diario do Nordeste: "Для нас это было очень важно. Это было право не только Натальи как матери, но и в первую очередь Бернардо. Это приносит нам много счастья".

После рождения Бернардо суд потребовал посещения психолога и социального работника для анализа отношений пары, прежде чем принять решение.

"Когда пришел психолог, я сказала, что разделять материнство с Наталией было очень легко и отлично", — сказала Джамиль. "На основании этих доказательств и визита психолога адвокат подал ходатайство и судья отклонил визит социального работника".

Две женщины и мужчина официально стали родителями их ребенка / Фото: @trisalreals3/CEN

Трио встречается уже три с половиной года. Их отношения начались после того, как Джамиль и Руан, которые уже были в браке, решили расширить свою жизнь и сошлись с Наталией.

27-летняя девушка также поделилась мечтой о рождении ребенка.

"Мы уже планировали завести ребенка. Наталья следила за всем: и за предродовыми консультациями, и за уборкой комнаты, и за покупкой одежды. Когда мы узнали о беременности, она уже знала все о гуманных родах", — сказала Джамиль.

Но Джамиль сказала, что радость от ожидания ребенка противоречила обеспокоенности, что Наталию не признают мамой Бернардо. Вот почему троица начала судебный процесс как можно раньше, поскольку Джамиль была на шестом месяце беременности их сыном.

Эксперт по семейному праву Ана Кавальканте, взявшая это дело, пояснила: "В первой половине 2022 года ко мне обратилась Наталья, которая рассказала мне, что живет в полиаморном союзе в форме трехсторонних отношений. Она сказала, что Джамиль на шестом месяце беременности, и объяснила, что хочет, чтобы социальное материнство было признано".

Две женщины и мужчина официально стали родителями их ребенка / Фото: @trisalreals3/CEN

Кавальканте добавила, что у Джамиль, Наталии и Руана одинаковые родительские обязанности: "Если отношения, например, разрываются, права на алименты принадлежат всем трем родителям".

Сейчас семья ждет получения судебных документов, чтобы они могли пойти в ЗАГС и добавить имя Натальи в свидетельство о рождении Бернардо.

Они сказали: "Это единство, когда нас окружают люди, понимающие и поддерживающие нас, очень помогает. Бернардо столкнется с трудностями предрассудков, но его воспитывают так, чтобы он гордился своей семьей".

Напомним, женщина откровенно призналась, что не любит свою приемную дочь. Она обратилась к психотерапевту, чтобы преодолеть свои отрицательные чувства к ней.

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