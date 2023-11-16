Двигатель самолета загорелся во время полета из-за птицы: напуганные пассажиры сняли это на видео

Во время полета над Бразилией двигатель самолета Airbus A321 вспыхнул из-за попавшей туда птицы.

Об этом пишет nypost.com.

Базирующийся в Чили самолет авиакомпании LATAM Airlines вылетел из Сальвадора для трехчасового перелета в Сан-Паулу, когда птицу внезапно засосало в правое крыло.

Момент сняли на камеру шокированные пассажиры. На видео изнутри рейса LA3361 видно, как из двигателя вылетают искры, когда пилот возвращает назад, чтобы совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Сальвадор-Депутадо Луис Эдуарду Магальяйнс.

После того, как пилот приземлил самолет, можно увидеть, как пассажиры аплодируют умелым маневрам.

Один пассажир был так рад, что выжил, что вышел из самолета на колени, чтобы выразить благодарность.

"Это действительно был момент ужаса, который мы пережили. Очень сильно испугался, но, слава Богу, все обошлось", — вспомнил пассажир Карпентер Марсело де Оливейра.

По его словам, двигатель загорелся спустя несколько минут после взлета.

"Мы запаниковали, думали, что умрем", — добавил он.

Представитель авиакомпании сообщил CEN, что все пассажиры забронировали билеты на другие рейсы.

Напомним, самолет пришлось срочно приземлить из-за бегавшей на борту лошади. Инцидент произошел во время полета на высоте 9,5 км.

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