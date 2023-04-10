Двое мужчин и женщина занялись сексом в парке: их не остановили ошеломленные зрители (фото)

Любовники занимались интимом рядом с детскими зонами для отдыха.

В Колумбии двое мужчин и женщина занялись в парке сексом: за ними наблюдали ошеломленные прохожие, однако любовники решили не останавливаться.

Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в Медельине, Колумбия. Там три человека — двое мужчин и женщина занялись групповым сексом прямо в парке. Их не смущало даже то, что любовников заметили прохожие и начали снимать это на видео и фото.

Фото: dailystar.co.uk

Местные жители возмущены поведением людей, они утверждают, что в этом парке часто играют дети, которые могли увидеть групповой половой акт. Их также осудили за то, что их проделки произошли в Чистый четверг (6 апреля), святой день во многих латинских странах.

Фото: dailystar.co.uk

Пока неизвестно, накажут ли любовников. В Колумбии за подобное им грозит штраф.

Фото: dailystar.co.uk

Напомним, 38-летнюю женщину, работающую ночной диспетчером в отделении шерифа округа Бексар в Сан-Антонио, штат Техас, США, разоблачили на том, что она занималась сексом с 7 полицейскими.

Читайте также: