Двое мужчин встретились на семейном реалити-шоу, бросили своих жен и теперь живут вместе (фото)

Двое мужчин в Китае стали известны как "партнеры по разводу" после того, как начали жить вместе после разрыва отношений со своими женами.

Об этом сообщает SCMP.

Этот дуэт Лю И и Чжан Шуо, разница в возрасте между которыми 12 лет, познакомился в прошлом году на китайском реалити-шоу "До встречи с тобой". Шоу исследовало супружеские кризисы, следя за тремя парами, которые переоценивали свои отношения и принимали окончательные решения относительно своего будущего.

Во время шоу Чжан заработал негативную репутацию из-за своего эгоистического поведения, поскольку он постоянно пренебрегал потребностями своей жены Ван Шуйшуй, особенно когда она болела.

В отличие от него, Лю, бывшая жена которого известная дискутантка и писательница Фу Шуэр, вызвал больше симпатии. На протяжении всего брака Фу считалась доминанткой. Лю пожертвовал своей карьерой, чтобы переехать в Шанхай, чтобы поддерживать ее и заботиться об их сыне, но по мере того, как слава Фу росла, она принялась воспринимать его как немотивированного.

Хотя Лю и Чжан мало общались во время шоу, их связь укрепилась после того, как они оба оказались одинокими после его окончания.

Лю И и Чжан Шуо / Фото: Weixin

В конце концов Чжан переехал в Шанхай, чтобы жить с Лю, и они начали документировать свою повседневную жизнь в социальных сетях, быстро получив прозвище "дуэт разведенных" от пользователей.

На многих видео эти двое мужчин вместе исследуют рестораны, а однажды они прошли 50 км от Шанхая до Куньшаня, чтобы пообедать в известном магазине лапши.

Под влиянием Чжана Лю, ранее не интересовавшегося кулинарией, начал учиться готовить еду.

Лю И / Фото: Weixin

Хотя Лю на 12 лет старше Чжана, они рассказали, что не сталкивались ни с какими конфликтами, поскольку оба имеют непринужденное отношение и не ставят друг к другу завышенных ожиданий. Более того, их общая страсть к пению еще больше укрепила их отношения.

Стиль жизни мужчин стал популярной темой для обсуждения в Интернете: "Лю и Чжан – прекрасная пара. Удивительно, как судьба свела их вместе!", "Чжан Шуо – это действительно нечто – он ужасно относился к своей жене во время их брака, но теперь, после развода и как друг, он стал лучшим человеком. Возможно, просто нужен правильный человек, чтобы построить хорошие отношения!

Напомним, жена подала на развод после 40 дней брака из-за личной гигиены любимого. Он мылся максимум дважды в месяц.

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