Двое пилотов пассажирского самолета шокировали опасной затеей: что они сделали (фото)

Индийская авиакомпания SpiceJet приостановила полет двух своих пилотов после того, как они устроили перекус в кабине.

Мужчины лакомились сладостями и пили кофе. Все могло бы закончиться плачевно, если бы пролился один из горячих напитков. Об этом пишет CNN.

Снимок, на котором изображена открытая чашка с логотипом авиакомпании, расположенная в опасной близости от рычагов управления внутри кабины, вызвала возмущение авиационного сообщества в Индии и в Сети.

Фото: CNN

"SpiceJet имеет строгую политику по употреблению пищи в кабине, которой придерживается весь летный экипаж. После завершения расследования будут приняты соответствующие меры дисциплинарного воздействия", — прокомментировал представитель авиакомпании.

Со своей стороны, другой пилот по имени Шакти Лумба отметил, что большинство авиационных правил запрещают размещать какие-либо продукты и жидкости на центральной консоли пьедестала. Там находится огромное количество электропроводки, необходимое для управления самолетом, и проливка горячих напитков может привести к перегреву технического оборудования или вызвать отключение системы.

"Это было совершенно непонятное поведение. Все пилоты осознают опасность пролитых жидкостей в кабине", — сказал он.

Напомним, предприниматель Стив Кирш, предложивший в самолете женщине за 100 тысяч долларов снять медицинскую маску, оправдался за свой поступок после волны критики. Богач заявил, что "его предложение было дружеским".

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