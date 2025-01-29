Двое смельчаков прошлись по веревке, натянутой между воздушными шарами на высоте 2,5 км – фото

Отважные спортсмены прошли самый высокий в истории слэклайн.
Двое слэклайнеров совершили самую высокую в истории прогулку, пройдя по веревке, натянутой между двумя воздушными шарами. Они побили мировой рекорд, как и мужчина, проживший под водой 120 дней.
Поход дуэта состоялся на высоте 2500 м, сообщает GWR.
Фриди Кюне и Лукас Ирмлер совершили свое рекордное путешествие в небе Ридеринга 9 ноября в 2024 году. Это побило предыдущий рекорд в 1901 м, установленный в 2021-м.
Немцам пришлось столкнуться с небольшим количеством попыток и ошибок. Например, Лукас, пытавшийся сделать это первым, дважды падал с троса, прежде чем смог добраться до второго шара. Каждое падение прекращало действие этой попытки, так что ему приходилось начинать все сначала.
Лукас рассказал о своих попытках: "Основная попытка побить мировой рекорд была для меня достаточно сложной. Давление было очень высоким. Это было большое облегчение давления, и это был отличный момент".
Вторым, кто попытался пройти ту же дистанцию, был Фриди, наблюдавший за каждой попыткой Лукаса.
"Наблюдать за тем, как Лукас борется на слэклайне, было очень страшно для меня", — сказал Фриди.
Фриди также столкнулся с трудностями, когда погода и движение воздушных шаров влияли на его попытки преодолеть слэклайн.
Он сказал: "Воздушные шары не только все время крутились, но и поднимались и опускались. Напряжение веревки то росло, то падало. Ничто не могло нас так подготовить".
Кюне отпраздновал успешную попытку установления рекорда, прыгнув с парашютом со слэклайна.
Напомним, фотограф и модель погрузились на опасную рекордную глубину ради самых красивых снимков. Они побили мировой рекорд.
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