Двое смельчаков прошлись по веревке, натянутой между воздушными шарами на высоте 2,5 км – фото

Двое слэклайнеров совершили самую высокую в истории прогулку, пройдя по веревке, натянутой между двумя воздушными шарами. Они побили мировой рекорд, как и мужчина, проживший под водой 120 дней.

Поход дуэта состоялся на высоте 2500 м, сообщает GWR.

Фриди Кюне и Лукас Ирмлер совершили свое рекордное путешествие в небе Ридеринга 9 ноября в 2024 году. Это побило предыдущий рекорд в 1901 м, установленный в 2021-м.

Немцам пришлось столкнуться с небольшим количеством попыток и ошибок. Например, Лукас, пытавшийся сделать это первым, дважды падал с троса, прежде чем смог добраться до второго шара. Каждое падение прекращало действие этой попытки, так что ему приходилось начинать все сначала.

Лукас рассказал о своих попытках: "Основная попытка побить мировой рекорд была для меня достаточно сложной. Давление было очень высоким. Это было большое облегчение давления, и это был отличный момент".

Слэклайнеры / Фото: Guinness World Records

Вторым, кто попытался пройти ту же дистанцию, был Фриди, наблюдавший за каждой попыткой Лукаса.

"Наблюдать за тем, как Лукас борется на слэклайне, было очень страшно для меня", — сказал Фриди.

Слэклайнеры / Фото: Guinness World Records

Фриди также столкнулся с трудностями, когда погода и движение воздушных шаров влияли на его попытки преодолеть слэклайн.

Он сказал: "Воздушные шары не только все время крутились, но и поднимались и опускались. Напряжение веревки то росло, то падало. Ничто не могло нас так подготовить".

Слэклайнеры / Фото: Guinness World Records

Кюне отпраздновал успешную попытку установления рекорда, прыгнув с парашютом со слэклайна.

Напомним, фотограф и модель погрузились на опасную рекордную глубину ради самых красивых снимков. Они побили мировой рекорд.

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