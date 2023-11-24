Дворник в 63 года стал профессиональным танцовщиком балета – фото

63-летний китаец, начавший заниматься балетом всего десять лет назад, стал живым примером того, что никогда не поздно следовать своей мечте.

Об этом пишет Oddity Central.

Лю Цзыцин был поклонником балета, сколько себя помнит. Он влюбился в него еще маленьким мальчиком после просмотра балетного шоу "Красный женский отряд" в начале 1960-х годов, но у него так и не было возможности попрактиковаться самому. Мужчина вырос в бедной семье в деревне. Он всегда был сосредоточен на помощи своей семьи и питании. Танцы были роскошью, которую он не мог себе позволить. В конце концов он стал фермером, но работал дворником, чтобы сводить концы с концами. Но он так и не смог побороть свою любовь к балету и в 53 года решил попробовать.

Лю Цзыцин / Фото: odditycentral.com

Балет требует определенной физической подготовки и гибкости, которые практически невозможно достичь в определенном возрасте без тренировок на протяжении всей жизни. Но Лю Цзицин не собирался разрешать возрасту стоять между ним и его мечтой.

"Все эти годы я думал о танцах. Однажды я увидел по телевизору курс базовой подготовки по балету, и у меня возникла мысль, что мне следует попытаться научиться танцевать", — рассказал Цзыцин.

Лю Цзыцин / Фото: odditycentral.com

Стать артистом балета в 53 года было не самой простой задачей в мире, тем более что большинство его друзей и знакомых просто не понимали, почему он прошел через такое тяжелое обучение в его возрасте. Но Лю Цзыцин игнорировал их всех. Только семья всегда очень поддерживала его страсть.

Остаться в довольно хорошей форме, чтобы танцевать вместе с исполнителями вдвое младше его, сложно, и Лю иногда приходится спать в позе жима ногами, чтобы увеличить свою силу, но это жертва, на которую он готов пойти. Балет не только делает его счастливым человеком, мужчина убежден, что он творит чудеса и с его здоровьем.

Лю Цзыцин / Фото: odditycentral.com

"Раньше у меня были проблемы с желудком. После регулярных занятий танцами за последнее десятилетие проблемы с желудком практически исчезли", — сказал он. "Когда я учусь в этом классе, я чувствую себя юным учеником, будто я снова стал молодым. Сейчас я занимаюсь тем, чем хотел заниматься в молодости".

Напомним, опальный священник женился на своей юной ученице. Пара сбежала в Италию.

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