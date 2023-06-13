Двойник принца Гарри зарабатывает более 1200 долларов в день: чем он занимается (фото)

Двойник принца Гарри, Рис Уитток, утверждавший, что мемуары герцога Сассекского убили его карьеру, теперь рассказал, как снова преуспевает его бизнес.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Ранее он выражал обеспокоенность тем, что несколько лет назад Гарри покинул Великобританию, чтобы уехать в Калифорнию с женой Меган Маркл, но теперь он купается в деньгах.

39-летний мужчина поделился, что книга, скандальное появление Гарри на коронации короля Чарльза и другие выступления в СМИ за последние месяцы позволили ему зарабатывать более 1200 долларов в день.

Двойник принца Гарри / Фото: dailystar.co.uk

"Я был немного озабочен тем, что моя работа закончилась. Но скоро стало очевидно, что они останутся в СМИ и в общественном достоянии. Я знал, что со мной все будет хорошо, пока это так, и, возможно, Гарри и Меган больше в центре внимания, чем когда-либо раньше", — прокомментировал он.

Риса годами останавливали на улице и говорили, что он похож на Гарри, прежде чем он подписал контракт с агентством. С тех пор он летал по всему миру для разных ролей, таких как телевизионная реклама, частные мероприятия и совсем недавно, в новостях GB реконструкции выступлений Гарри в суде.

Рис Уитток / Фото: dailystar.co.uk

Рис теперь может зарабатывать более 1200 долларов за один день в этой роли и надеется однажды встретиться с Гарри.

"Я всегда был большим поклонником королевской семьи", – сказал он. "Я на год старше Гарри — я действительно говорю людям, что он мой двойник, потому что я пришел сюда первым! Мне очень посчастливилось выглядеть как один из самых обсуждаемых мужчин в мире".

Двойник принца Гарри / Фото: dailystar.co.uk

Нынешние роли Риса состоят в том, что он воспроизводит недавние выступления Гарри в суде, показанные в GB News. Он не верит, что результат повлияет на будущую работу.

"Пока Гарри на первых полосах, это всегда хорошо для меня, потому что интерес остается высоким. Мне лично есть за что его благодарить", — добавил он.

Напомним, Сеть шокировала должность, где за замену одной лампочки платят 130 тысяч долларов. Стало известно, в чем подвох.

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