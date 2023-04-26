Двух мужчин обвинили в колдовстве из-за сильной грозы и похоронили заживо

В Нигерии местные жители заживо похоронили двух мужчин, которых обвинили в колдовстве из-за сильной грозы.

Об этом пишет thenationonlineng.net.

Трагедия произошла в нигерийском штате Бенуэ. Двое молодых людей обвинили мужчину и его знакомого в том, что они якобы колдуны, поскольку в их общине постоянно падает дождь. Накануне гром ударил в семью — мужчину, женщину и младенца и в этом также обвинили пострадавших.

Молодые люди похитили двух мужчин и закопали их живьем. Когда об этом узнал старейшина общины, он заявил в полицию.

Правоохранители раскопали могилы, однако на тот момент мужчины уже скончались. После этого также были задержаны двое подозреваемых.

Напомним, в школе Северной Каролины США ученица напала на учительницу. Участницы драки таскали друг друга за волосы и избивали, из-за чего педагог осталась без трусов.

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