Двух мужчин обвинили в колдовстве из-за сильной грозы и похоронили заживо

Потерпевшие скончались в собственных могилах.
В Нигерии местные жители заживо похоронили двух мужчин, которых обвинили в колдовстве из-за сильной грозы.
Об этом пишет thenationonlineng.net.
Трагедия произошла в нигерийском штате Бенуэ. Двое молодых людей обвинили мужчину и его знакомого в том, что они якобы колдуны, поскольку в их общине постоянно падает дождь. Накануне гром ударил в семью — мужчину, женщину и младенца и в этом также обвинили пострадавших.
Молодые люди похитили двух мужчин и закопали их живьем. Когда об этом узнал старейшина общины, он заявил в полицию.
Правоохранители раскопали могилы, однако на тот момент мужчины уже скончались. После этого также были задержаны двое подозреваемых.
Напомним, в школе Северной Каролины США ученица напала на учительницу. Участницы драки таскали друг друга за волосы и избивали, из-за чего педагог осталась без трусов.
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