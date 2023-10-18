Двухголовая змея вылупилась у мужчины дома: как она выглядит (фото)

В США родилась двухголовая змея.

Об этом пишет Daily Star.

Заводчик Аден Джонсон был ошеломлен, когда из его первой кладки яиц бычьей змеи вылупился редкий пресмыкающийся.

Любитель рептилий поклялся сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь своей любимой змее после того, как она родилась в июле. К слову, это один случай на 100 тысяч.

Двухголовая змея / Фото: ADJexotics

Детеныши змеи должны были быть близнецы, но эмбрион не разделился, в результате чего образовались две головы и одно тело.

Показывая своего нового питомца, он сказал: "Она жива и двигается, обе головы дышат. Я сомневаюсь, что она выживет, но мы собираемся установить клетку и посмотрим, сможем ли сохранить ей жизнь. У нее проблемы с передвижением и так далее. Я не знаю, какая голова что делает. Она шипит, защищается, обе головы хороши. Мне кажется, что для двухголовой змеи она получилась ужасно здоровой".

Аден Джонсон / Фото: ADJexotics

Позже он показал, как змеиные головы пытаются тянуть тело в разные стороны.

Аден добавил: "Для них это кажется большой проблемой, они скручиваются – я не знаю, это неврологическое заболевание или они пытаются сжаться и не могут – похоже, что головы борются за управление телом".

Двухголовая змея / Фото: ADJexotics

Змеи, рожденные с двумя головами, обычно имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой.

В Америке двухголовых змей продают за огромные деньги.

Напомним, громкое мурлыканье кошки побило мировой рекорд. 14-летняя Белла мурлычет целыми днями.

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