Двухлетняя девочка, поющая на "космическом языке", стала самой молодой артисткой, которая выпустила альбом

Ребенок-рекордсмен поет под псевдонимом Jalimpa.
В возрасте двух лет 358 дней Линн Такеи выпустила свой альбом Nonsense makes Sense в городе Ямагучи, Япония.
Ее альбом был выпущен на нескольких мировых музыкальных платформах, а ее достижение сделало ее самой молодой в мире сольной артисткой, выпустившей альбом, сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Юная артистка, поющая под псевдонимом Jalimpa, исполнила весь альбом на "космическом языке" и описывает его как "первый альбом альтернативной музыки из другого измерения".
Маленькая Jalimpa обожает петь — по ее собственным словам, "это заставляет ее чувствовать себя так хорошо".
Ее любимая песня – Dali Dali don don.
Несмотря на свой юный возраст, она имеет большие мечты относительно своей карьеры и будущего. "Я хочу быть большой, больше неба", — говорит она.
Jalimpa выросла в загородном доме, окруженном безмятежной красотой моря и леса, где звуки волн, насекомых и птиц служили ей колыбельной песней.
Всего в шесть месяцев, еще до того, как она поняла, что такое язык или музыка, она начала петь мелодии. В возрасте одного года она забиралась на токоному, традиционную японскую нишу, ведя себя так, словно это была ее сцена, и танцевала и пела таинственным лепетом, известным как "космический язык".
Ее родители описали некоторые трудности, с которыми они столкнулись при записи альбома: "Ее лучшее выступление часто происходило, когда она была вдали от микрофона. Микрофону приходилось гоняться за ней, чтобы зафиксировать это".
На самом деле Jalimpa любит петь целыми днями, настолько, что ее пение сопровождает "почти каждую сцену ее повседневной жизни".
Видя ее пристрастие к музыке, родители певицы полны решимости поддерживать ее на этом пути всеми возможными способами.
"У нас дома много инструментов и мы даем ей доступ к любым интересующим ее инструментам, таким как фортепиано, рожок, гитара, японские традиционные барабаны, колокольчики и т.д.".
При этом они также очень внимательно следят за тем, чтобы у нее было веселое и "нормальное" детство: "Мы ценим ее любознательность и не принуждаем ее к чему-то, чтобы она могла иметь свое собственное естественное детство".
А родителям, которые хотят развивать таланты своих детей, они дают такой совет: "Просто наблюдайте и позволяйте детям развиваться. Позвольте делать то, что они хотят. Все дети имеют талант, и пусть он вытекает наружу. Взрослые – это те, кто ограничивает потенциал детей".
Напомним, годовалый малыш стал самым молодым художником в мире. Он получил мировое признание.
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