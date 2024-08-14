Двухлетняя девочка, поющая на "космическом языке", стала самой молодой артисткой, которая выпустила альбом

В возрасте двух лет 358 дней Линн Такеи выпустила свой альбом Nonsense makes Sense в городе Ямагучи, Япония.

Ее альбом был выпущен на нескольких мировых музыкальных платформах, а ее достижение сделало ее самой молодой в мире сольной артисткой, выпустившей альбом, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Юная артистка, поющая под псевдонимом Jalimpa, исполнила весь альбом на "космическом языке" и описывает его как "первый альбом альтернативной музыки из другого измерения".

Маленькая Jalimpa обожает петь — по ее собственным словам, "это заставляет ее чувствовать себя так хорошо".

Ее любимая песня – Dali Dali don don.

Несмотря на свой юный возраст, она имеет большие мечты относительно своей карьеры и будущего. "Я хочу быть большой, больше неба", — говорит она.

Jalimpa выросла в загородном доме, окруженном безмятежной красотой моря и леса, где звуки волн, насекомых и птиц служили ей колыбельной песней.

Всего в шесть месяцев, еще до того, как она поняла, что такое язык или музыка, она начала петь мелодии. В возрасте одного года она забиралась на токоному, традиционную японскую нишу, ведя себя так, словно это была ее сцена, и танцевала и пела таинственным лепетом, известным как "космический язык".

Ее родители описали некоторые трудности, с которыми они столкнулись при записи альбома: "Ее лучшее выступление часто происходило, когда она была вдали от микрофона. Микрофону приходилось гоняться за ней, чтобы зафиксировать это".

Jalimpa / Фото: Guinness World Records

На самом деле Jalimpa любит петь целыми днями, настолько, что ее пение сопровождает "почти каждую сцену ее повседневной жизни".

Видя ее пристрастие к музыке, родители певицы полны решимости поддерживать ее на этом пути всеми возможными способами.

"У нас дома много инструментов и мы даем ей доступ к любым интересующим ее инструментам, таким как фортепиано, рожок, гитара, японские традиционные барабаны, колокольчики и т.д.".

При этом они также очень внимательно следят за тем, чтобы у нее было веселое и "нормальное" детство: "Мы ценим ее любознательность и не принуждаем ее к чему-то, чтобы она могла иметь свое собственное естественное детство".

А родителям, которые хотят развивать таланты своих детей, они дают такой совет: "Просто наблюдайте и позволяйте детям развиваться. Позвольте делать то, что они хотят. Все дети имеют талант, и пусть он вытекает наружу. Взрослые – это те, кто ограничивает потенциал детей".

Напомним, годовалый малыш стал самым молодым художником в мире. Он получил мировое признание.

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