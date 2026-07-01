Двухместный самолет едва не разбился из-за насекомого: что произошло

Легкомоторный самолёт. Иллюстративное изображение / © Архів

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Обычный учебный полет в Швейцарии превратился в драматическую борьбу за выживание после того, как обычная оса вызвала отказ двигателя уже через несколько минут после взлета двухместного самолета.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на недавно опубликованный отчет Швейцарского бюро по расследованию авиационных происшествий (SESE).

Инцидент произошёл еще 8 ноября 2024 года вблизи Ставайе-ле-Жибру в кантоне Фрибур. Двухместный лёгкий самолёт DV20 Katana вылетел с аэродрома Экювильен в 15:01.

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На борту находился опытный пилот-инструктор, все стандартные проверки безопасности были выполнены, погода — ясная. Казалось, ничто не предвещало беды.

Однако уже через две минуты после взлета, на высоте около 1 130 метров, самолет внезапно начал сильно трястись. Инструктор молниеносно взял управление на себя и уменьшил обороты двигателя — вибрация временно стихла. После проверки карбюратора на обледенение он попытался снова увеличить мощность, однако тряска и потеря тяги немедленно вернулись.

Поняв, что стабильный полет невозможен, экипаж перевёл самолёт в режим планирования и направил его обратно на аэродром. Посадка оказалась драматичной, но безопасной.

Виновник — оса

В ходе дальнейшего расследования SESE установила неожиданного виновника инцидента. Насекомое, похожее на осу, попало внутрь через вентиляционное отверстие без какой-либо защитной сетки и пробралось в правый карбюратор, частично заблокировав подачу топлива.

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Из-за нехватки топлива два цилиндра двигателя начали давать сбои, что полностью нарушило синхронную работу двигателя. Экипаж оказался в шаге от полной остановки двигателя в воздухе.

Что изменится после инцидента

Следователи подчеркнули: отчет призван предотвратить будущие аварии, а не установить виновных. Они призвали регулирующие органы и производителей лучше защищать вентиляционные отверстия двигателей от попадания посторонних предметов.

Производитель самолетов Diamond уже выпустил рекомендации по проверке вентиляционных трубок и установке нового прозрачного фильтра. Компания Rotax, производящая двигатели, объявила о планах обновить инструкции по техническому обслуживанию, уделив особое внимание защите соответствующих узлов.

Напомним, во Франции произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 11 человек. Самолет, принадлежавший школе парашютного спорта, разбился вскоре после взлета.

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