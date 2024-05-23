"Дьявольская" комета пролетит над Землей: астролог Влад Росс предсказал, как она повлияет на войну в Украине

Астролог Влад Росс рассказал, что в июне над Землей пролетит "дьявольская" комета. Такое явление, по его мнению, повлияет на мировую политику и войну в Украине

Об этом он сказал на ютуб-канале " Астротрофеномен ".

Астролог предполагает, что появление комментария может свидетельствовать об изменениях в мировой политике.

"В июне к нам прилетает комета, которая очень приближена к Земле. С самого начала ее называли "дьявольской". Она имела определенный вид рогов, впоследствии она видоизменилась и стала зеленого цвета, который означает богатство, спокойствие. Кометы - это символы богов с точки зрения астрологов. Они несли с собой резкие изменения в мировой политике. Она может уничтожить войну в ее зародыше, чтобы война в Украине не развилась по миру. А потому такое божественное происхождение комменты. Плюс есть Юпитер, а это - символ удачи, знак переговоров. Близнецы в этом месяце именно в Юпитере и Венера - планета малого счастья тоже входит в Близнецы", - сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница к Высшим измерениям Айа считает, что на Россию нападет Китай. Таким образом , для страны-агрессорки это будет карма за войну против Украины.

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