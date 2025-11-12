Дьявольское открытие: в Австралии нашли пчелу с рогами (фото)

Пчела / © unsplash.com

В Австралии ученые открыли новый вид пчел, сразу названный «Люцифером». Самки обладают крохотными «дьявольскими» рожками, а вдохновением для названия, как ни странно, стал одноименный сериал Netflix. Это открытие — первое в этой группе пчел за последние 20 лет.

Об этом пишет BBC.

Исследователи обнаружили Megachile Lucifer, наблюдая за редким полевым цветком, который растет только в районе хребта Бремер в Западной Австралии.

«У самки на лице были невероятные маленькие рожки», — рассказала доктор Кит Прендергаст из Университета Кертина.

Она объяснила, что именно эти «очень характерные, выступающие рога» вдохновили такое название. Ученые предполагают, что рога могут использоваться в качестве защитного механизма или сбора смолы для гнезд.

Руководитель исследования призналась, что при написании описания нового вида смотрела сериал «Люцифер» на Netflix, и название показалось ей идеально подходящим.

Несмотря на дьявольское название, ученые вкладывают в него и символический смысл. «Люцифер» по латыни означает «несущий свет». Исследователи надеются, что это название поможет «пролить свет» на необходимость сохранения местных видов пчел и находящихся под угрозой растений.

Новую пчелу нашли на той же небольшой территории, что и редкий цветок. Это означает, что оба вида могут оказаться под угрозой из-за разрушения среды обитания, деятельности горнодобывающих компаний и изменения климата.

В отчете, опубликованном в Journal of Hymenoptera Research, ученые призвали немедленно взять эту территорию под охрану и объявить ее заповедной землей, свободной от расчистки.

«Мы можем потерять неописанные виды, в частности, играющие решающую роль в поддержке исчезающих экосистем. Не зная, какие виды пчел существуют и от каких растений они зависят, мы рискуем потерять и то и другое еще до того, как осознаем их существование», — подчеркнула доктор Прендергаст.

