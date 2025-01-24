Джакузи смерти: что известно и где находится место, которое убивает все (фото)

Кладбище морской жизни было найдено лишь 10 лет назад.

Морские глубины скрывают немало жутких мест. В частности, на дне Красного моря есть огромный бассейн с рассолом, который способен убить любое попавшее в него существо. Подобное место ученые также обнаружили около десяти лет назад в Мексиканском заливе, которое назвали "джакузи смерти".

Этот водный объект лежит на глубине около километра под поверхностью моря, и это смертельное джакузи содержит небольшой карман токсичной морской воды шириной около 30 метров и глубиной четыре метра, передает LADbible. Практически все плавающее внутри погибает.

Когда команда ученых нашла это место, они назвали его "горячая ванна отчаяния", потому что видели там трупы разных существ.

Причина, почему же этот маленький подводный водоем является такой роковой зоной для туда попадающих существ во многом связана с солью. Это "джакузи смерти" в пять раз соленее воды вокруг, и эта соленая плотность создала среду, в которой кружат токсичные химические вещества сероводород и газ метан. Это приводит к гибели многих морских существ, пытающихся исследовать это место, но в результате становятся сморщенными трупами, маринованными в соленой среде.

Джакузи смерти / Фото: YouTube/EVNautilus

Джакузи смерти / Фото: YouTube/EVNautilus

Не все, что попадает в эту местность, погибает там, ведь мидии могут выжить в таких условиях, и стены "джакузи" выложены именно ими.

Вода в этом маленьком пруду на дне Мексиканского залива заметно теплее воды вокруг, поэтому ученые, открывшие этот феномен, решили назвать его "джакузи" и "горячей ванной".

Напомним, мелководный пруд Дон Жуан, расположенный в Сухих долинах Мак-Мердо в Антарктиде, является самым соленым водоемом в мире. Он не замерзает при -58 градусах по Цельсию.

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