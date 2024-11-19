Джефф Безос инвестировал 7 миллионов долларов в разработку вакцины против метеоризма у коров

Владелец Amazon Джефф Безос в рамках своей миссии по спасению мира решил обуздать коров, чтобы они не буянили. Американский миллиардер вложил 7 миллионов долларов в разработку вакцины против метеоризма у коров.

Об этом сообщает The Telegraph.

Животноводство ответственно за 14% мировых выбросов парниковых газов, отчасти из-за того, что при выделении газов рогатого скота выделяется огромное количество метана – газа, который в 80 раз вреднее для глобального потепления, чем углекислый газ.

Безос, второй самый богатый человек в мире, передаст значительную сумму из своего фонда Bezos Earth Fund Институту Пирбрайта – исследовательской организации, которая изучает, в частности, болезни животных и вирусы рогатого скота. Организация работает над вакциной, которая уменьшает количество производящих метан микробов в кишечнике коров.

Профессор Джон Хаммонд, руководитель группы иммуногенетики в Институте Пирбрайта, сказал: "Мы не разрабатываем вакцину против метана как таковую, а скорее определяем, чего должна достичь успешная вакцина. Понимая, какие именно реакции антител нужны, мы можем обеспечить четкий путь для разработки вакцины. Такой подход уменьшает количество проб и ошибок и сосредотачивается на целенаправленной иммунологии с высоким разрешением".

Институт Пирбрайта будет сотрудничать с Королевским ветеринарным колледжем (RVC), который уже получил около 1,2 миллиона фунтов стерлингов для изучения того, как эти метановые микробы колонизируют желудки коров в течение первых шести недель их жизни.

Коровы / Фото: Unsplash

Доктор Энди Джарвис сказал: "Этот проект является важным шагом в наших усилиях по сокращению выбросов метана от животноводства. Потенциал применения доказанного успеха вакцин в глобальном здравоохранении к крупному рогатому скоту и значительному сокращению выбросов является одновременно амбициозным и захватывающим. Поддерживая такие рискованные и высокодоходные исследования, Фонд Безоса инвестирует в инновационные решения, имеющие потенциал для глубокого глобального влияния".

Кормление коров морскими водорослями, маски для улавливания отрыжки, плазменные пистолеты для распыления коровьего навоза, разведение коров, которые не выделяют газы, и трансплантация фекалий кенгуру – это лишь некоторые из идей, что изучаются для сокращения выбросов метана, образующегося в кишечнике коров.

Напомним, звезда OnlyFans хочет родить первого ребенка на Марсе от Илона Маска. Она считает, что они могли бы стать "межгалактическими Адамом и Евой".

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