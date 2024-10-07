Джек-потрошитель "наконец разоблачен через 136 лет": прорыв в ДНК идентифицирует серийного убийцу

Исследователь самого известного в мире серийного убийцы Джека-потрошителя считает, что он разоблачил его и даже создал изображение того, как он мог выглядеть.

Об этом пишет Daily Star.

Рассел Эдвардс, проведший почти три десятилетия, расследуя дело, использовал современную технологию реконструкции лица, чтобы создать черно-белое CGI-изображение вероятного внешнего вида убийцы в то время.

Прорыв Эдвардса произошел после того, как он использовал доказательства ДНК из шарфа жертвы, чтобы "доказать", что Джек-потрошитель на самом деле был Аароном Космински, который был главным подозреваемым в убийствах в Вайтчепеле.

В своей второй книге об этом деле Эдвардс утверждает, что не только окончательно идентифицировал потрошителя, но и раскрыл мотив жестоких увечий и то, как убийца избежал правосудия.

В период с августа по ноябрь 1888 года Джек-потрошитель жестоко убил не менее пяти женщин в Вайтчепеле, на востоке Лондона, повлекши за собой испуг. Удаление внутренних органов у трех жертв позволило предположить, что убийца имел медицинское или хирургическое образование. Полиция расследовала 11 жестоких убийств женщин, преимущественно проституток, произошедших между апрелем в 1888-м и февралем в 1891 году, известных как убийства в Вайтчепеле.

Широко признано, что третье-седьмое убийство, известные как Канонические убийства, были совершены разбойником, который в течение девяти недель унес жизни Мэри Энн Николс, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоуз и Мэри Джейн Келли. Всем жертвам перерезали горло, нанесли посмертные травмы, в том числе влагалища, а у Чепмен, Эддоус и Келли удалили части тела.

Публикация о Джеке-потрошителе / Фото: Getty Images

Как Эдвардс "подтвердил", что Космински – потрошитель

Констебль Воткинс был офицером, нашедшим жестоко изуродованное тело четвертой жертвы потрошителя, Кэтрин Эддоус, на тротуаре на Митр-сквер 30 сентября в 1888 году. Ее голова была почти полностью отсечена, а нос разрезан. Она стала его второй жертвой в ту же ночь. Шелковая шаль, принадлежавшая ей, была пропитана кровью.

Перенесемся почти на 120 лет в 2007 год, когда Эдвардс, бизнесмен из северного Лондона, наткнулся на вероятную шаль на аукционе в Бери-Сент-Эдмундс, графство Саффолк. Заинтригованный, но с сомнениями, он приобрел ее и обнаружил, что она удивительно хорошо сохранилась, а на ткани все еще виднелись пятна крови и даже спермы. Позже выяснилось, что когда ее тело перевозили в морг, исполняющий обязанности сержанта полиции Амос Симпсон принял его как несколько мрачный "подарок" для своей жены Джейн. Несмотря на то, что она никогда не носила его, он оставался в семье несколько поколений, пока его не выставил на аукцион праправнук сержанта Симпсона, Дэвид Мелвилл-Хейз.

Эдвардс был ошеломлен тем, что такой изысканный шелковый шарф, украшенный цветами, мог принадлежать Эддоус, которая, как известно, была нищей алкоголичкой. Однако дизайн и использованные красители отвечали тем, что производились в то время в Санкт-Петербурге. Это заставило Эдвардса задуматься над тем, мог ли он на самом деле принадлежать подозреваемому в убийстве потрошителю Косминси, происходившему из Российской империи. Он задумался над тем, мог ли он оставить его с поличным. Это привело к длительной серии тестов ДНК подозреваемых пятен крови и спермы, в которых принимали участие дальние родственники жертвы и подозреваемого. Невероятно, но было получено положительное совпадение пятен крови и неназванного прямого потомка Эддоус.

Несмотря на то, что запрос на эксгумацию тела Космински был отклонен, ДНК, найденная в пятнах спермы, также совпала с ДНК одного из потомков сестры Космински. По словам Эдвардса, это является окончательным доказательством того, что Джек-потрошитель – это дело, которое оставалось нераскрытым с 1888 года.

Публикация о Джеке-потрошителе / Фото: Getty Images

Аарон Космински родился 11 сентября в 1865 году, то есть во время убийств ему было 22-23 года. Он вырос в Клодаве, близ Варшавы, как самый младший из семи детей, его отец умер, когда ему было всего восемь лет. Его мама вышла замуж во второй раз, и записи свидетельствуют о том, что он, возможно, испытал сексуальное насилие со стороны отчима. В 1882 году, за шесть лет до убийства, семья сбежала в лондонский Ист-Энд, спасаясь от антисемитизма в Восточной Европе после смерти царя Александра II годом ранее.

В ходе расследования убийства доктор Роберт Андерсон, глава лондонского Департамента уголовных расследований, назвал Космински главным подозреваемым. В предыдущих конфиденциальных полицейских отчетах, опубликованных в 1894 году под названием "Меморандум Макнахтена", отмечалось, что детективы считали, что он питал "большую ненависть к женщинам, особенно к классу проституток, и имел сильные склонности к убийству".

Не имея ни одной подтвержденной фотографии Космински, Эдвардс обратился к семье мужчины с просьбой предоставить старые портреты для использования в высокотехнологичной компьютерной программе, предназначенной для реконструкции его лица по чертам его родственников.

В результате вышел портрет задумчивого молодого парня с подстриженными волосами, выразительными скулами и пристальным взглядом.

Джек-потрошитель / Фото: Russell Edwards

С тех пор Эдвардс копает глубже, убежденный, что истинной причиной того, что Джек-потрошитель избежал поимки, было то, что его брат имел связи с масонством. Он также стремится раскрыть зловещие причины этих печальных увечий.

В феврале в 2023 году в его руки попало несколько снимков, на одном из которых была изображена нарядная компания из 15 мужчин с усами в виде руля и острыми костюмами, затянутыми в не менее ошеломляющую верхнюю одежду. Оказалось, что они являлись членами Ложи Израиля, масонской группы, созданной для еврейских иммигрантов, обустраивавших свой дом на британском побережье.

Среди них отличался старший брат Космински, Исаак, портной, преуспевший после переезда в Лондон в 1870 году и сменивший свою фамилию на Абрахамс. И вот здесь становится жутко: запыленный масонский кодекс рассказывает о том, как "мастера-масона" по имени Хайрам Абифф был убит тремя так называемыми "Джувами" за то, что он разглагольствовал о тайных делах.

Эта жуткая история породила несколько масонских клятв, довольно мрачных, чтобы описать перерезание горла, вырыв языка и другие ужасные действия.

Эдвардс твердо убежден, что потрошитель был не просто случайным убийцей, а действовал по масонскому сценарию. Он также считает, что именно масонские связи его собственного брата оградили его от ареста полицией, чтобы отвлечь внимание от еврейской общины.

Но что действительно пробирает до костей, так это загадочное послание, найденное с поличным Эддоуз. Прямо там мелом была эта загадочная строчка: "Джувы – это люди, которых не обвинят ни в чем".

Несмотря на все эти ужасы, Космински разгуливал на свободе, а в 1890 году, после того как он сошел с ума, думая, что слышит голоса, и набросился с ножом на свою сестру, его доставили в психушку Колни Гетч, что на севере Лондона.

Через 28 лет он сделал свой последний выдох в приюте Ливздена в графстве Герц.

Напомним, в Италии мужчина подстрелил 18-летнего парня, защищавшего свою мать-украинку. Подозреваемого задержали и допрашивают правоохранители.

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