Джекпот на почте: женщина купила коробку потерянных посылок и обнаружила ценную вещь

Что скрывается в потерянной посылке

Жительница Великобритании поделилась своим удивлением после того, как купила коробку потерянной почты за 100 фунтов стерлингов (около 5500 грн) и открыла ее, обнаружив внутри ценные вещи.

Об этом пишет Mirror.

Нет ничего более неприятного, чем заказать посылку онлайн и с нетерпением ждать ее доставки, но коробка так и не появляется у вас на пороге. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит с почтой, так и не достигающей своего получателя?

Пользователь социальных сетей решила потратить 100 фунтов стерлингов на коробку потерянной почты, чтобы увидеть, что незнакомцы покупают в Интернете, и она отнюдь не разочаровалась. Пользователь TikTok Becky’s Bazaar рассказала своим 471 000 подписчикам, что она нашла в своем видео с распаковкой, и многие зрители убедились, что она сорвала джекпот благодаря своей необычной покупке.

Когда блоггер открыла коробку, то увидела, что посылка упакована отдельно завернутыми посылками, а открыв первые две, она с удивлением обнаружила два пакета и очки с синей подсветкой.

Но глубже внутри коробки она обнаружила посылку размером с коробку для обуви и была в восторге, обнаружив, что в ней находится пара темно-синих кроссовок Adidas Spezial.

На вебсайте Adidas эти кроссовки продаются за 90 фунтов стерлингов (4950 грн), а это значит, что блоггер практически окупила все свои расходы.

