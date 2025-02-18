Джекпот стал проклятием: миллионер пожаловался, как его жизнь превратилась в кошмар

В то время как большинство людей мечтают о победе в лотерее, один человек говорит, что его денежный джекпот настроил его на жизнь, полную неудач.

28-летний мужчина рассказал на Reddit, как он выиграл в лотерею, когда ему было "едва 18", и потратил целое десятилетие на "ничегонеделание".

К счастью, одной из первых вещей, которую он купил, был дом. Он поделился: "Я купил небольшой дом и практически жил там последние 10 лет".

Однако вместо того, чтобы инвестировать свои деньги для получения большей прибыли в будущем, он потратил их на игры, просмотр фильмов и общение с незнакомцами в Интернете.

Он добавил: "Я даже завел отношения на расстоянии, чтобы сократить время, но из этого ничего не вышло и т.д.; в сущности, я был NEET (не в образовании, не в работе и не в учебе)".

После этого он поступил на юридический факультет университета. Однако и с этим не все получилось так, как он себе представлял: "Я поступил в университет, подумал, что раз у меня есть столько денег, то почему бы просто не получить образование. Я получил юридическое образование и решил получить степень магистра, но где-то между этим я решил, что мне это все не нужно, я просто не хочу этим заниматься. Так что я бросил учебу. Сейчас мне 28, и у меня нет никакой социальной жизни, никакого смысла жизни, никаких увлечений. Я понимаю, что мне скоро исполнится тридцать. Я никогда не работал ни одного дня в своей жизни потому, что мне это было не нужно. Все мои счета оплачены, но я знаю, что это не будет продолжаться вечно".

Он считает, что из-за выигрыша в лотерею упустил возможность научиться важным жизненным навыкам – и это сделало его "скучным" человеком. "Я чувствую, что выигрыш в лотерею был проклятием, потому что у меня нет направления, нет хобби, нет личности", – говорит он. "Я понимаю, что нахожусь в привилегированном положении, потому что у меня есть деньги, чтобы жить дальше, но я схожу с ума, потому что не знаю, что мне делать дальше, как двигаться дальше. Я одинок, и жизнь кажется бессмысленной".

Напомним, мужчина, который вмиг разбогател на десятки миллионов долларов, также озадачил, почему чувствует себя несчастным. Он заявил, что еще никогда в жизни не был в таком стрессовом состоянии.

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