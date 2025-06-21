Джин может потерять вкус из-за климатических изменений: подробности

Джин-тоник / © pixabay.com

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Климатические изменения влияют не только на экосистемы, но и вкусовые качества наших любимых напитков. Глобальное потепление уже сейчас изменяет химический состав ягод можжевельника — основного ингредиента джина.

Об этом говорится в исследовании специалистов из Университета Хериот-Уотта.

Как отмечают ученые из Международного центра пивоварения и винокурения, погодные условия — в частности, уровень осадков и количество солнечного света — формируют так называемый «терруар» можжевельника. Это понятие уже давно известно в виноделии, однако теперь оно имеет значение и для джина.

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Исследователи проанализировали ягоды можжевельника из разных регионов Европы, включая Албанию, Италию, Сербию, Боснию, Македонию, Черногорию и Косово. Они собрали образцы урожаев разных лет и перегоняли их в лабораторных условиях, используя метод газовой хроматографии. Это позволило точно определить, какие вкусовые соединения изменяются в зависимости от климата.

Выяснилось, что ягоды с дождливых лет имеют другой вкусовой профиль, ведь сушатся дольше.

В результате даже традиционный джин с тоником, вкус которого привычен миллионам людей по всему миру, может измениться. Ученые предостерегают, что сохранение классического вкуса будет зависеть от способности отрасли адаптироваться к климатическим вызовам.

Напомним, ранее мы писали, какие напитки ни в коем случае нельзя пить в самолете.

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