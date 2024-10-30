Джордж Мартин напишет еще одну историю во вселенной "Игры престолов": о чем она

Писатель Джордж Мартин планирует написать еще одну историю во вселенной "Игры престолов"

Об этом он написал в своем блоге.

Как выяснилось, Браавос был одной из тем для нового сериала HBO. Однако проект по неизвестным причинам был отменен (или отложен).

"На днях я возьмусь за историю о Браавосе, которую мы разрабатывали для HBO. К сожалению, ее отложили. Впрочем, это не значит, что я к ней не вернусь. Конечно, после завершения "Ветров зимы", – сообщил Мартин.

"Ветры зимы" – незавершенная шестая часть эпической серии фэнтези-романов "Песня льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина, по которой сняли популярный во всем мире сериал "Игра престолов". "Ветры зимы" должны быть последними в серии книг, однако впоследствии автор предполагал, что будет создана еще одна заключительная часть " Мечта о весне".

Браавос – город из вселенной "Игры престолов", расположенный на континенте Эссос (события "Игры престолов" проходят в Вестероси).

Браавос самый богатый и, вероятно, самый мощный в торговом отношении среди свободных городов. Он построен на сотне крошечных островов, соединенных мостами. Сам Мартин признал, что придумывая Браавос, он был вдохновлен Амстердамом, Венецией и другими европейскими городами.

Как передает ІТС, сериал о Браавосе присоединяется к ряду отмененных HBO проектов из вселенной "Игры престолов". Ранее компания отменила приквел "Долгая ночь" и отказалась от прямого приквела о Джоне Сноу.

В то же время остальное шоу в работе: в частности, следующие сезоны "Дома дракона", действие которого происходит за два столетия до событий "Игры престолов" и рассказывает о доме Таргариенов, который погружается в гражданскую войну.

Кроме того, продолжается работа над созданием сериала об Эйгоне Завоевателе, события которого будут происходить примерно за 130 лет до "Дома Дракона" и почти за 300 лет до событий "Игры престолов".

Этим летом Мартин также сообщил, что ранее отмененный сериал "Десять тысяч кораблей" таки снимут. "10 000 кораблей" – это спин-офф, действие которого происходит за тысячелетие до событий "Игры престолов". В нем рассказывается о принцессе Нимерии, основательнице дома Мартеллов и королевстве Дорни.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.