Единственная на планете кипящая река: исследователь ошеломил, приготовив в воде лапшу (видео)

Британский исследователь и ютубер Джей Свинглер решился пройти по самым худшим тропическим лесам Амазонки, чтобы найти единственную в мире кипящую реку и смог приготовить лапшу в горшке, просто налив речную воду.

Об этом пишет Daily Star.

Название уникальной быстротечной реки, температура которой достигает почти 100 градусов – Шанай-Тимпишка. Ученые полагают, что река протекает над глубокими трещинами в земной коре, что позволяет речной воде нагреваться ядром планеты.

Когда она наконец достигает самой Амазонки, вода в ней просто теплая, но у истоков Шанай-Тимпишка достаточно горячая, чтобы сварить яйцо.

Шанай-Тимпишка / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Прибыв в Перу, местные встретили Джея "как королевское лицо", вручив ему свежие кокосы и гигантские арбузы. Но добраться до самой реки, которая настолько горячая, что убивает любое животное, которому не повезло впасть в нее, было непростой задачей. Он сказал: "Нам пришлось плыть на лодке вверх по одной из самых опасных рек мира – Амазонке. Она наполнена всевозможными существами, в том числе крокодилами, ягуарами, анакондами, электрическими угрями и пираньями".

Путешественник посетил единственную на планете кипящую реку / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Их местный гид, Джек, поделился ценными знаниями и познакомил с мистическими травами, буквально взорвавшими их мозг. И все время, когда они приближались к легендарной реке, вода под лодкой становилась теплее.

Свинглер поделился: "Я приближался к домику, где собирался остановиться на неделю. Вода становилась все теплее – почти до такой степени, что я мог опустить в нее руку, не обжигая ее".

Он даже решился погрузиться и сказал: "Единственное, как я могу описать температуру этой воды, это то, что она была горячее среднестатистической ванны, которая достигает температуры 43° C. Я знаю, что это звучит не так уж плохо, но мысль о том, что я не смогу ухватиться за борта ванны и вылезти из нее, как это можно сделать дома, делала это невыносимым".

Джей Свинглер / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Джей испытал собственные страдания, когда, пытаясь снять крупным планом колонну огненных муравьев, марширующих джунглями, одна из них укусила его за руку. Укус огненного муравья – один из самых болезненных среди всех насекомых, а в некоторых случаях даже смертельный.

Огненный муравей / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Среди последствий сильная боль в груди, рвота, потоотделение и одышка. Джей чувствовал симптомы, похожие на сердечный приступ. "У меня поднялась температура, кровь потекла по венам и в конце концов добралась до подмышки, полностью онемев руку", — вспомнил он. "Я начал волноваться, потому что эта боль распространялась на мою грудь".

Чтобы сбалансировать агонию, местный гид Джек угостил Джея секретной амазонской травой, которая во время вдыхания влечет за собой сильное выбрасывание дофамина.

Путешественник посетил единственную на планете кипящую реку / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Джей продолжал: "Она мгновенно соединяется с нервной системой вашего тела, что влечет за собой настолько большой всплеск дофамина, что временно переполняет эмоциональную способность вашего мозга, очищая все мысли в голове и приводя к ощущению эйфории. Не могу сказать, что я когда-нибудь чувствовал это раньше, хотя я оговорюсь: есть сообщения о людях, которые пробовали это, и в результате они плакали, чихали, рвали и даже испытывали нежелательные позывы к дефекации. Итак, если вы когда-нибудь окажетесь наедине в тропических лесах Амазонки с добрым перуанцем по имени Джек, у которого есть эта трава, будьте осторожны!".

Позже они приняли участие в церемонии аяхуаски – употребление психоактивного напитка, который, как утверждают некоторые, позволил им увидеть лицо Бога.

Но главным событием путешествия для Джея было не то, что он увидел небеса, а то, что он ощутил вкус дома. Сначала он разбил яйцо, которое ему каким-то образом удалось сохранить целым в течение всего путешествия из Великобритании, и положил его в стальную чашку.

Путешественник посетил единственную на планете кипящую реку / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Поместив чашку в реку Шанай-Тимпишка на несколько минут, он сварил яйцо.

Путешественник посетил единственную на планете кипящую реку / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Дальше он приготовил лапшу. "Вот моя лапша с курицей и грибами", — сказал Джей. "Я смешаю это яйцо с лапшой, зачерпну речную воду и начну вливать ее, и получу лапшу со вкусом курицы и грибов". Эксперимент завершился успехом.

Путешественник посетил единственную на планете кипящую реку / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Это уникальный опыт, который может быть недоступен для будущих поколений. Джей обратил внимание, что незаменимые тропические леса Амазонки со всеми их уникальными растениями и животными вырубаются лесорубами с невероятной скоростью. Территория размером с футбольное поле уничтожается ежеминутно каждый день.

Путешественник посетил единственную на планете кипящую реку / Фото: youtube.com/@JaySwingler

Джей пообещал внести свой вклад, пожертвовав 10 пенсов на благотворительность тропических лесов за каждого нового подписчика его канала на YouTube. Он объяснил: "Это означает, что если это видео наберет 50 000 новых подписчиков, я пожертвую 5 000 фунтов стерлингов организации, которая посадит тысячи деревьев для нас".

Напомним, что известно о единственном месте в мире, где люди могут избежать наказания за убийство. Местные чиновники еще не успели разобраться с этим вопросом.

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