Единственная выжившая: история женщины, которая после авиакатастрофы нашла силу жить среди джунглей

Аннет Герфкенс / © BBC

В 1992 году нидерландская финансистка Аннет Герфкенс вместе со своим женихом Виллемом ван дер Пасом, которого нежно называла Пасье, отправилась на романтический отдых во Вьетнам. Их короткий рейс из Хошимина в прибрежный Нячанг должен был длиться меньше часа. Однако самолет попал в сильную непогоду и врезался в горный склон, окутанный туманом. Все 30 пассажиров и членов экипажа погибли – выжила только Аннет.

Эту историю рассказывает издание BBC.

Она провела восемь дней в джунглях — с многочисленными переломами, пробитым легким и без воды. Рядом лежало тело не выжившего любимого.

"Я лежала среди зелени, в тишине, только сверчки и обезьяны, - вспоминает Аннет. - И тогда я поняла: я жива. И должна оставаться в живых".

“Любовь, которая началась с вызова”

Аннет Герфкенс и Пасье. / © BBC

Пасье бросил ей вызов еще во время студенческих лет.

"Он сказал: сделай что-то, на что никогда не решилась. И я его поцеловала", - усмехается она.

Их история длилась тринадцать лет. Перед поездкой они жили в разных странах – Аннет работала трейдером в Испании, а Пасье – банкиром во Вьетнаме.

Перед взлетом она призналась, что не хочет лететь – самолет был тесный, советский Як-40. Но любимый настоял:

"Пожалуйста, сделай это ради нас".

Через пять минут до посадки самолет ушел в пике. Пасье успел схватить ее за руку. Потом – тьма.

"Я оттолкнула что-то тяжелое - и это было тело"

Авиакатастрофа. / © BBC

Когда Аннет пришла в себя, она лежала под обломками самолета. Ее ноги были сломаны, челюсть сдвинута, легкое пробито. Рядом тело Пасье с улыбкой на лице.

"Я не кричала. Просто смотрела вокруг и пыталась дышать".

Она поняла, что помощь не придет, и принялась бороться за жизнь.

"Городская девушка в джунглях"

Сначала Аннет оставалась рядом с телом другого пассажира, чтобы не чувствовать себя одинокой. Потом начала всматриваться в окружающую природу:

"Я смотрела на листья, на блестящие на нем капли воды. И вдруг увидела красоту. Даже в джунглях, даже в этом ужасе — жизнь продолжалась".

Аннет Герфкенс в джунглях. / © BBC

Она ловила дождевые капли языком, а когда этого стало мало — сделала из обломков самолета семь маленьких мисочек для сбора воды.

"Это было как лучшее шампанское в мире. Я подумала: ты настоящая исследовательница джунглей, ты жива!"

"Не думай о Пасье"

После аварии во вьетнамских джунглях Аннет Герфкенс повторяла себе одну фразу:

"Не думай о Пасье".

Ее жених погиб в катастрофе, и каждая мысль о нем могла сломать ее — унести силы, веру и последние крохи энергии, необходимые для выживания.

"Я смотрела на кольцо, которое он купил мне за десять евро в Лейдене, - она до сих пор была на моей руке, распухшей от укусов насекомых. И говорила себе: не думай о Пасье".

Анет знала: если начнет плакать – потеряет воду, если потеряет воду – потеряет жизнь. Она сосредотачивалась на воображении: на своей семье, на воде, текущей из душ в их доме, на тепле.

"Я чувствовала любовь, даже там, в джунглях. И была уверена - они меня ищут".

Между смертью и жизнью

На шестой день она теряла сознание от боли и голода.

"Я умирала - но самым спокойным способом. Вокруг были цвета, листья, капли дождя. И я почувствовала волну любви, которая поднимала меня вверх", - вспоминает она.

И именно в тот момент увидела мужчину в оранжевом.

Она закричала – и боль мгновенно вернулась. Так же вернулась и жизнь. Спасатели обнаружили ее после восьми дней одиночества в джунглях.

"Меня ждали некрологи"

Когда ее доставили в Хошимин, там уже была ее мать и братья Пасье. Семьи планировали совместные похороны — ведь все считали Аннет мертвой. В газетах уже опубликовали некрологи.

"Все отчаялись. Все, кроме моего коллеги Хайме", - говорит она.

Именно Хайме — тот, кто улетел искать ее во Вьетнам, когда все остальные уже смирились.

Ее травмы были тяжелыми: сломанные бедра, челюсть, пробитое легкое. В Нидерландах врачи удивлялись тому, что вьетнамские медики не ампутировали ей ноги.

"У нас бы их отрезали, - сказали они. - А там их спасли".

Новая жизнь

Прошло несколько лет, прежде чем она позволила себе снова почувствовать любовь. Ее подруга однажды сказала:

"Единственный человек, который может занять место Пасье, – это Хайме".

И так и вышло. Они поженились, у них родилось двое детей.

Когда у ее сына диагностировали аутизм, Аннет вспомнила о тех днях в джунглях.

"Когда принимаешь то, что имеешь, и перестаешь унывать по тому, чего нет - красота раскрывается".

Она научилась видеть любовь в простых вещах – как тогда, когда смотрела на листья, на капли воды, на свет между деревьями.

"Мой сын – это источник безусловной любви, – говорит Аннет. – То, что он мне дает, и то, что я испытываю к нему, – это чистая любовь".