Единственная выжившая в авиакатастрофе: история женщины, которая 192 часа боролась за жизнь в джунглях

Жительнице Нидерландов удалось выжить в течение 192 часов в одиночестве во вьетнамских джунглях после того, как она была единственной, кто выжил в авиакатастрофе.

Ее историю вспомнило издание LADbible.

В ноябре в 1992 году Аннет Херфкенс и ее жених Виллем ван дер Пас летели из Хошимина в романтическое пятидневное путешествие в прибрежный город Нячанг.

Сначала Херфкенс нервничала перед посадкой на небольшой самолет, но ее партнер, с которым она встречалась уже 13 лет, убедил ее, что это самый лучший способ добраться до места назначения.

Аннет Херфкенс с женихом / Фото: Annette Herfkens

Однако худшие опасения Аннет вскоре оправдались, когда 16-летний советский самолет Як-40 врезался в поросший деревьями хребет на горе Фха после того, как из-за плохой погоды снизился слишком низко.

Остальные 25 пассажиров и шесть членов экипажа, среди которых был и жених Херфкенс, либо погибли сразу после падения самолета, либо умерли в результате полученных травм в течение следующих дней.

Сокрушенная потерей любимого, Аннет была вынуждена провести еще восемь дней в одиночестве во вьетнамских джунглях, прежде чем спасатели смогли найти ее.

Как Аннет Херфкенс пережила 192 часа в джунглях

В течение следующих восьми дней Херфкенс, которой в то время был 31 год, вела изнурительную борьбу за жизнь, поскольку другие погибали вокруг нее.

В интервью журналу Vice она рассказала, что очнувшись, обнаружила на себе мертвое тело незнакомца: "Он улыбался мне", – вспомнила она. "У него была прекрасная улыбка на лице, но он был очень белый; белый, как мертвый человек".

Херфкенс была жива, но тяжело ранена: у нее было разорвано легкое, 12 сломанных костей в бедре и колене, а челюсть "отвисла".

Сначала ее сопровождал вьетнамский бизнесмен. Однако с каждым днем он становился все слабее и умер.

Инстинкт выживания

Оказавшись наедине в джунглях, Херфкенс объяснила, что она сосредоточилась на своем выживании: "Какая у меня была альтернатива?".

В течение следующих восьми дней она использовала изоляцию из крыла самолета для сборки питьевой воды и изо всех сил пыталась спастись от голода.

"Я жила моментом", – объяснила она в интервью The Guardian. "Я верила, что меня найдут... Я не думала: "А если придет тигр?". Я думала: "Я разберусь с этим, когда придет тигр". Я не думала: "А если я умру?". Я думала : "Я разберусь с этим, когда умру".

Восемь дней спустя обломки самолета найдет местный полицейский, который сначала сбежал, увидев Херфкенс.

"Сначала он подумал, что я привидение – он никогда раньше не видел белую женщину", однако мужчина сообщил местным властям, и через 192 часа она была спасена.

Аннет Херфкенс / Фото: Annette Herfkens

С тех пор Херфкенс написала книгу о своем выживании под названием Turbulence: A True Story of Survival, опубликованную в 2014 году, и вернулась на место крушения.

Напомним, 89-летняя бабушка со сломанными ребрами выжила в лесу. Она пила дождевую воду и говорила с лисой.

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