Единственный город, где все население живет в одном здании: где он расположен и фото

Мужчина посетил город, где все живут в одном здании и очень редко выходят из дома.

В новом видео, опубликованном на YouTube-канале Seek Discomfort, исследуется история Begich Towers, в том числе и живущих там.

Так, в городе Уиттиер, расположенном на южном побережье Аляски, проживает 263 жителя (на 2023 год), и все они живут под одной крышей.

В начале видео автор делится некоторой справочной информацией о необычном объекте, в том числе о том, как жилой дом приспособлен для длительного проживания.

"Это Begich Towers, 14-этажное здание, в котором проживает почти все население города", — начинает он. "Построенный в разгар холодной войны для размещения войск, дислоцированных в этой местности, он был спроектирован таким образом, чтобы жители могли оставаться внутри здания неделями подряд во время неблагоприятных погодных условий. С местным продуктовым магазином, школой, церковью и почтовым отделением, расположенными внутри этого здания, Begich Towers больше похож на укрытие от радиоактивных осадков, чем на жилой дом".

Уиттиер / Фото: YouTube/Seek Discomfort

Строительство здания было завершено в 1957 году, и оно помогло Уиттиеру получить прозвище "город под одной крышей".

Дом Begich Towers на Аляске / Фото: YouTube/Seek Discomfort

Далее блогер исследовал внутреннюю часть Begich Towers, показывая подвал, в котором расположены почтовое отделение и небольшой магазин с банкоматом. Далее следует туннель, соединяющий жителей со школой.

Он отметил, что некоторые жители кажутся приветливыми, а "другие – нет", когда он снимал в здании.

В подвале Begich Towers находится почтовое отделение / Фото: YouTube/Seek Discomfort

Одна из жительниц по имени Джун дала интервью о том, как это – жить в таком уникальном месте и о своей истории.

Она рассказала, что до того как решила поселиться в этом доме, она жила на лодке, но это заняло некоторое время, чтобы получить там жилье.

"Нам понадобилось несколько лет, чтобы поселиться в этом доме, потому что нам пришлось ждать, пока некоторые квартиры появятся на продажу", – сказала она.

Она рассказала, что одним из преимуществ жизни в Begich Towers является то, что в "ясные ночи" на вершинах гор можно наблюдать северное сияние: "Я вижу Северное сияние уже 40 лет, и мне это нравится!".

Напомним, что известно об странном законе о запрете смерти в одном из самых холодных городов мира. Он действует в течение десятилетий.

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