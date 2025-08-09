Единственный на планете белый жираф исчез: что с ним произошло

Белый жираф. Фото: Общественная организация по охране природы Ишакбин

В африканской саванне живет животное, которое невозможно спутать с другим. Это жираф с редкой генетической особенностью — лейцизмом. Его шерсть почти полностью белоснежная, только на спине и шее видны тусклые пятна. Такая пигментация встречается чрезвычайно редко не только среди жирафов, но и среди всех животных на планете.

Об этом сообщило издание IFLscience.

В отличие от альбинизма — полного отсутствия пигмента меланина — лейцизм является промежуточным состоянием между полным обесцвечиванием и типичной окраской.

Меланин выполняет важные функции: он помогает регулировать температуру тела, защищает от ультрафиолетового излучения, маскирует от хищников, участвует в развитии и работе органов, поддерживает уровень кислорода в крови и даже защищает от паразитов и загрязнителей. Из-за его отсутствия или недостатка животные с альбинизмом или лейцизмом в дикой природе обычно живут меньше.

Еще пять лет назад он не был одиноким. В заповеднике Ишакбини Хирола в округе Гарисса, Кения, рядом с ним жила мать и маленький теленок. Но в 2020 году браконьеры убили обоих. Малышу тогда было меньше девяти месяцев. Это событие стало потрясением для местной общины, которая считала себя хранителями этого уникального вида.

После инцидента единственного уцелевшего самца оборудовали GPS-трекером, который каждый час передавал данные о его местонахождении. Это сделали, чтобы предотвратить новые нападения браконьеров и сохранить редкий вид. С тех пор жираф почти не появляется вблизи людей.

