Единственный в мире: в зоопарке США родился уникальный жираф без пятен

Пятна нужны жирафам для маскировки в дикой природе. Каждый жираф имеет уникальный набор пятен, но у этого животного – однородный коричневый цвет.

В зоопарке штата Теннесси (США) родился редкий жираф, не имеющий пятен.

Об этом сообщает CBS News.

По мнению ученых, это единственный в мире жираф такого окраса.

Самка жирафа, родившаяся 31 июля, имеет однородный коричневый цвет, лишенный характерного пятнистого рисунка. В зоопарке "Брайтс" сообщили, что рост жирафа уже 1,8 м, и малыш находится под наблюдением своей матери и сотрудников зоопарка.

Точная причина, почему животное отличается от других своих родственников, пока неясна. По словам директора зоопарка Дэвида Брайта, последний зарегистрированный однотонный сетчатый жираф был зафиксирован в Токио в зоопарке Уэно в 1972 году.

"Международное освещение нашего детеныша жирафа без пятен может привлечь крайне необходимое внимание к сохранению жирафов. Дикие популяции вымирают. Только за последние три десятилетия потеряно около 40% популяции диких жирафов", — отметил основатель зоопарка Тони Брайт.

Зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для животного. Пока в лидерах имена на языке народа суахили: Фираяли (необычная), Шакири (непревзойденная), Джамелла (замечательная) и Кипеке (уникальная).