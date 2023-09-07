Единственный в мире жираф без пятен: зоопарк рассекретил имя редкого животного – фото

Работники создали онлайн-опрос.
Зоопарк Теннесси обнародовал имя своего безупречного жирафа без пятен, родившегося в июле.
Об этом пишет nypost.com.
Сотрудники создали онлайн-голосование на лучшее имя для самки. В лидерах были имена на языке народа суахили: Фираяли (необычная), Шакири (непревзойденная), Джамелла (замечательная) и Кипеке (уникальная).
Свои голоса отдали около 40 000 человек. И вот зоопарк заявил, что остановил свой выбор на Кипеке. Оно победило с преимуществом 6000 голосов.
Заведение считает, что Кипеке – единственный известный сетчатый жираф без пятен в мире.
"Что делает ее такой редкой? Проще говоря, она родилась без пятен. Мы знаем, что в последний раз это происходило в 1972 году в Токио, Япония", — говорится в заявлении.
В зоопарке "Брайтс" также сообщили, что Кипеке "сразу приняли все жирафы".
"Они относятся к ней так, как считают, что она ничем не отличается от любого другого жирафа, рожденного здесь, в зоопарке", — говорится в сообщении.
Напомним, самая старая курица в мире живет в роскоши и каждый день требует необычный завтрак. Ей исполнился 21 год.
Читайте также: