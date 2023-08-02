Едва накопили 3 доллара на билет: 11 уборщиц сорвали джекпот в 1,2 млн долларов (фото)

Некоторым пришлось одалживать деньги.
В Индии 11 уборщиц сорвали джекпот в 100 миллионов рупий (1,2 миллиона долларов).
Об этом пишет bbc.com.
Женщины занимаются сбором небиоразлагаемых отходов в домах в городе Парапанангади. Обычно они получают около 250 рупий (3 доллара) в день от ежемесячных платежей домохозяйств, а иногда получают прибыль от продажи собранных ими отдельных отходов.
Денег, откровенно говорят, не хватает, чтобы сводить концы с концами. Большинство женщин одалживали и брали кредиты на образование своих детей и другие расходы. Вот почему они иногда объединялись, чтобы купить лотерейный билет.
В прошлом месяце коллеги решили купить билет за 250 рупий для участия в розыгрыше. 72-летняя Куттимала призналась, что сначала ей было грустно, когда коллега собирала средства, потому что не имела достаточно денег.
"Потом еще одна участница группы Черуманил Бэби сказала мне, что у нее 25 рупий, и она готова одолжить мне половину на билет", — поделилась она.
Таким образом, две женщины вложили по 12,5 рупий каждая за свою долю билета, а остальные девять женщин заплатили по 25 рупий каждая.
"Мы договорились, что если что-то выиграем, то получим равную долю", — призналась Куттимала. "Мы не ожидали, что выиграем такую огромную сумму денег!".
О безумном выигрыше женщины узнали через день после розыгрыша, когда одна из них попросила мужа проверить результаты.
После уплаты государственных налогов женщины получат 63 миллиона рупий (около 765 000 долларов США). Беби и Куттимала разделят свою долю в 6,3 млн рупий поровну между собой (по 38 250 долларов), а остальные получат по 6,3 млн рупий (76 500 долларов) каждая.
Напомним, женщину, которая сорвала джекпот и подала на развод, заставили отдать 1,3 млн долларов экс-мужу. Она призналась, что скрыла выигрыш, но сказала, что это произошло из-за ее незнания закона.
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