Едва накопили 3 доллара на билет: 11 уборщиц сорвали джекпот в 1,2 млн долларов (фото)

В Индии 11 уборщиц сорвали джекпот в 100 миллионов рупий (1,2 миллиона долларов).

Об этом пишет bbc.com.

Женщины занимаются сбором небиоразлагаемых отходов в домах в городе Парапанангади. Обычно они получают около 250 рупий (3 доллара) в день от ежемесячных платежей домохозяйств, а иногда получают прибыль от продажи собранных ими отдельных отходов.

Денег, откровенно говорят, не хватает, чтобы сводить концы с концами. Большинство женщин одалживали и брали кредиты на образование своих детей и другие расходы. Вот почему они иногда объединялись, чтобы купить лотерейный билет.

В прошлом месяце коллеги решили купить билет за 250 рупий для участия в розыгрыше. 72-летняя Куттимала призналась, что сначала ей было грустно, когда коллега собирала средства, потому что не имела достаточно денег.

"Потом еще одна участница группы Черуманил Бэби сказала мне, что у нее 25 рупий, и она готова одолжить мне половину на билет", — поделилась она.

Черуманил Бэби и Куттимала / Фото: BBC

Таким образом, две женщины вложили по 12,5 рупий каждая за свою долю билета, а остальные девять женщин заплатили по 25 рупий каждая.

"Мы договорились, что если что-то выиграем, то получим равную долю", — призналась Куттимала. "Мы не ожидали, что выиграем такую огромную сумму денег!".

О безумном выигрыше женщины узнали через день после розыгрыша, когда одна из них попросила мужа проверить результаты.

Индийские уборщицы сорвали джекпот / Фото: BBC

После уплаты государственных налогов женщины получат 63 миллиона рупий (около 765 000 долларов США). Беби и Куттимала разделят свою долю в 6,3 млн рупий поровну между собой (по 38 250 долларов), а остальные получат по 6,3 млн рупий (76 500 долларов) каждая.

Напомним, женщину, которая сорвала джекпот и подала на развод, заставили отдать 1,3 млн долларов экс-мужу. Она призналась, что скрыла выигрыш, но сказала, что это произошло из-за ее незнания закона.

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