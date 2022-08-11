Едва не задел ограждение аэропорта: на греческом острове самолет Wizz Air пролетел в метрах над головами туристов (видео)

Самолет авиакомпании Wizz Air пролетел всего в метрах над головами туристов на греческом острове Скиатос. Очевидцы успели записать невероятные кадры самой низкой посадкой в местном аэропорту.

Так, взлетно-посадочная полоса острова, построенная всего в нескольких метрах от моря, привлекает туристов, ищущих острых ощущений и стремящихся запечатлеть на фото впечатляющие посадки и взлеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Однако на этот раз даже опытные "наблюдатели за самолетами" были шокированы, когда пассажирский Airbus промчался к взлетной полосе и чуть не задел ограждение аэропорта.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, как самолет приближается к аэропорту острова над Средиземным морем. Один из отдыхающих даже отошел в сторону, чтобы самолет его не задел, а девушку снесло волной воздуха.

Эксперты говорят, что высокая температура и очень короткая взлетно-посадочная полоса требуют такой посадки, чтобы максимизировать доступную взлетно-посадочную полосу.

Однако нашлись и те, кто подверг критике такую работу пилота. Мол, это было очень неосторожно. Другие предположили, что пилот пытался эффектно "подыграть" толпе, собравшейся посмотреть на низкую посадку.

Отмечается, что из-за короткой взлетно-посадочной полосы некоторым самолетам даже приходится взлетать с меньшим количеством топлива. Многим рейсам приходится приземляться через несколько минут на соседних полосах, чтобы дозаправиться.

Напомним, лоукостер Wizz Air 11 августа объявил о возобновлении полетов в Москву из-за "большого спроса".

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