Едят возле могил: мужчина построил ресторан прямо посреди кладбища (фото)

Он стремился сохранить историю.
В Индии мужчина построил ресторан на месте кладбища.
Об этом пишет ladbible.com.
Ресторан Lucky расположен в одном из пяти крупнейших городов страны – Ахмедабаде.
Заведение построено прямо на месте захоронения и демонстрирует могилы внутри и между столами и стульями.
Владелец Кришнан Кутти заявил, что поначалу не знал, что это кладбище. Бизнесмен принял странное решение, осознав, что он может извлечь из этого выгоду, поэтому не отказался от своих планов. Вместо того, чтобы покрыть могилы или вымостить камнями, он просто построил вокруг них ресторан.
Тем не менее, Кутти принял меры предосторожности, чтобы посетители не прикасались к могилам, поэтому возвел вокруг них стальные конструкции.
Могилы неизвестны и безымянны, но есть теория, что они принадлежат мусульманским последователям суфийского святого XVI в.
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Но, согласно Alta's Obscura, Кутти считает, что обедать с умершими – это "успех", и к могилам относятся с уважением: каждое утро их убирают и украшают свежими цветами.
Напомним, мужчина, которого везли на кремацию, "ожил", когда машина наехала на выбоину. Медики объявили его мертвым и отдали "тело" родственникам.
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