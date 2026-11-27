Убивала мужчин ради наследства — история «Черной вдовы» из Японии

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В Японии серийная убийца Чисако Какехи, известная под прозвищем «Черная вдова», годами травила своих пожилых партнеров ради наследства и страховых выплат. За десять лет женщина получила около одного миллиарда иен (примерно 9 млн долларов по курсу того времени). Её приговорили к смертной казни, однако она умерла за решёткой, так и не дождавшись казни.

ТСН.ua собрал подробности истории японской серийной убийцы, которая превратила романтические отношения в способ обогащения.

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Как действовала «Черная вдова»

Как пишет CBS News, Какехи заводила отношения преимущественно с пожилыми или больными мужчинами. С некоторыми из них она знакомилась через брачные агентства. По данным СМИ, женщина предъявляла два требования к потенциальным избранникам: они должны были быть состоятельными и бездетными.

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Японка завоевывала доверие своих партнеров, а затем травила их цианидом. После смерти мужчин она получала наследство и страховые выплаты.

За десять лет Какехи накопила около одного миллиарда иен. Однако большую часть этих денег она впоследствии потеряла из-за неудачных финансовых операций.

Как разоблачили серийную убийцу

Долгое время правоохранители не связывали смерти этих мужчин с Какехи. Полиция считала, что её партнёры умирали от болезней, поэтому вскрытие тел большинства из них не проводилось.

Как сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на Associated Press, переломным моментом стала смерть 75-летнего Исао Какехи в декабре 2013 года. Мужчина скончался всего через месяц после свадьбы. В ходе вскрытия в его крови обнаружили следы цианида.

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В 2014 году женщину арестовали. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств смерти её предыдущих избранников. В ходе расследования также обнаружили цианид, который японка пыталась выбросить.

По данным The Independent, в общей сложности шесть мужчин умерли, находясь в отношениях с Какехи. Однако ей были предъявлены обвинения лишь в трёх убийствах и одном покушении на убийство.

Смертный приговор и попытки избежать казни

В ноябре 2017 года окружной суд Киото признал 70-летнюю Какехи виновной и приговорил её к смертной казни через повешение.

Адвокаты женщины пытались обжаловать приговор, ссылаясь на недостаточность доказательств и деменцию подзащитной. Однако суд установил, что на момент совершения преступлений японка осознавала свои действия, а убийства были заранее спланированы с целью получения наследства.

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В 2021 году Верховный суд Японии отклонил апелляцию Какехи и оставил смертный приговор в силе, пишет The Independent.

«Черная вдова» умерла, не дожив до казни

Как сообщает CBS News со ссылкой на AFP, 78-летнюю Какехи обнаружили лежащей в камере следственного изолятора в Осаке. Женщину доставили в больницу, где констатировали её смерть.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США Робин Ли Роу уже более трёх десятилетий находится за решёткой за убийство мужа и двух малолетних детей. Американка подожгла дом, чтобы получить сотни тысяч долларов страховых выплат.

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