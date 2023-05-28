Ее тело похоронили в обитом свинцом гробу — цена признания знаменитой женщины

Мария Склодовская-Кюри является одной из самых известных женщин в мировой науке, но результаты ее исследования имели роковые последствия для ее жизни и после смерти

Кто такая Мария Склодовская-Кюри

Мария Кюри была гениальной ученой, внесшей значительный вклад в исследование радиоактивности. Неутомимая самоотверженность и непреклонная преданность Кюри своим исследованием изменили мир физики и медицины.

Кюри была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, единственной женщиной, отмеченной наградами в двух разных сферах науки — физике и химии.

В 1896 году французский физик Анри Беккерель изучил лучи от солей урана, которые подобно рентгеновским могли проникать через объекты. Это открытие собственно и вдохновило Кюри на исследование.

В 1898 году Мария и ее муж, Пьер Кюри открыли два новых радиоактивных элемента – радий и пленник. За это открытие в 1903 году Кюри была награждена половиной Нобелевской премии по физике. Вторая поливная досталась Беккерелю.

В 1906 году Пьер Кюри внезапно умирает. После столь великой трагедии в 1911 году Кюри продолжает работать и за выделение чистого радия была отмечена Нобелевской премией по химии.

Далее жизнь она посвятила изучению химии радиоактивных веществ, а также их применению в медицине. Если бы не работа Кюри, неизвестно, имели бы мы сегодня современные методы лечения рака.

Насколько радиоактивное наследие Марии Склодовской-Кюри сегодня

Постоянная и длительная работа с радиоактивными веществами стоила Кюри здоровью и жизни. Мария Кюри скончалась 4 июля 1934 года от апластической анемии. Апластическая анемия – это не просто анемия, это редкое состояние крови, которое возникает, когда костный мозг не может производить достаточное количество новых клеток крови для надлежащего функционирования организма. Когда Кюри умерла, ее тело было настолько радиоактивным, что ее пришлось положить в обшитый свинцом гроб.

В 1995 году его гроб был эксгумирован. Это произошло, потому что французские власти в честь вклада женщины в науку решили перенести ее тело в национальный мавзолей, Пантеон. Официальные лица, ответственные за эксгумацию, связались с французским агентством радиационной защиты, обеспокоенные остатками радиации и попросили помочь защитить работников на кладбище.

Гроб Кюри с первого взгляда казался деревянным, но когда его открыли, обнаружили, что он выстлан свинцом толщиной 2,5 миллиметра. Когда гроб с телом открыли, уровень радиации в воздухе повысился. Само тело, как показало исследование, осталось удивительно хорошо сохраненным и не таким уж и радиоактивным, были обнаружены лишь небольшие уровни альфа- и бета-заражения.

Однако это нельзя сказать об оборудовании ученой и ее вещах. Через 100 лет многие ее вещи, включая мебель, кулинарные книги, одежду и лабораторные записи, остаются чрезвычайно радиоактивными. Последние фактически хранятся в свинцовых ящиках во Французской национальной библиотеке в Париже. Для того чтобы получить доступ к этим объектам, посетители библиотеки должны подписать документ об отказе от ответственности и надевать специальную защитную одежду.

Учитывая, что период полураспада этого конкретного изотопа составляет около 1600 лет, по всей вероятности, эти важные документы останутся очень надолго вредным напоминанием о мощном наследии Марии Склодовской-Кюри.

Интересные факты о Марии Склодовской-Кюри

Мария Склодовская-Кюри единственная в мире женщина, которая дважды была награждена высшей научной награды — получила Нобелевские премии в области физики и химии.

Дочь ученой, Ирэн Жолио-Кюри, тоже получила Нобелевскую премию.

В конце ХІХ ст. женщины не могли поступать в высшие учебные заведения, поэтому Мария училась в подпольном «Свободном университете».

Мария Кюри среди первых женщин, получивших водительские права. Любила активный отдых и была очень энергичным человеком.

У Склодовской-Кюри был любимый талисман, который она носила с собой – ампула с радием. При этом, не зная об огромном вреде радиации, Мария Кюри не принимала никаких мер безопасности, но при этом дожила до 66 лет.

Кого еще хоронили в свинцовом гробу

В начале 20 века Роберт Томпсон — известный своими новаторскими исследованиями в области рентгеновской технологии также был похоронен в свинцовом гробу.

Его эксперименты предполагали длительное воздействие радиации, и со временем у него появились симптомы лучевой болезни. Осознавая риски, связанные с его работой, доктор Томпсон принял меры, чтобы обеспечить безопасность даже после своей смерти. В своем завещании он попросил похоронить его в гробу, покрытом свинцом.

После его смерти в 1925 году желание доктора Томпсона было исполнено, и его тело положили в специально изготовленный свинцовый гроб. Толстая свинцовая подложка действует как щит, удерживая радиацию в месте захоронения и предотвращая любой потенциальный ущерб окружающей территории или будущим поколениям.

Еще один известный пример, который можно упомянуть, — это захоронение ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В результате большого излучения их тела стали очень радиоактивными, поэтому их также похоронили в свинцовых гробах во избежание распространения радиации.

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