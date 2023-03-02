Эффектная дальнобойщица продает свои интимные фото коллегам: уже заработала на собственную фуру

Женщина за шесть месяцев работы заработала больше, чем за пять лет.

27-летняя водитель грузовика Шеннон из Великобритании придумала, как начать зарабатывать больше и основать собственную транспортную компанию. Для этого она начала продавать дальнобойщикам интимные фотографии.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Шеннон до дебюта на OnlyFans зарабатывала всего 11,50 фунтов стерлингов в час. Однако впоследствии она стала замечать, что ее коллеги – это одинокие люди, много времени проводящие в пути. Поэтому она зарегистрировалась на сайте для взрослых, где начала продавать свои интимные фото и видео. Девушка снимается в откровенной одежде на фоне грузовиков, чтобы заинтересовать дальнобойщиков. Сейчас у нее много поклонников, благодаря чему она улучшила свое материальное положение и даже уже выкупила фуру за 20 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: thesun.co.uk

"Я не хотела быть еще одной девушкой в спальне, которая занимается OnlyFans. Я знала, что понравлюсь водителям грузовиков, поэтому дала им то, о чем они всегда мечтали – и это взорвалось за одну ночь. Они сидят в своих грузовиках целыми днями, каждый день, неделя за неделей. Это одинокая работа. Я знаю, что у них на уме, и потому воплотила эту идею в жизнь. Я заметила пробел на рынке и теперь зарабатываю достаточно, чтобы основать собственный транспортный бизнес", — говорит девушка.

Британка говорит, что за последние шесть месяцев она заработала больше чем за 5 лет, пока водила грузовик. В планах девушки – купить 10 фур и основать собственную транспортную компанию.

Фото: www.thesun.co.uk

Напомним, в США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррисон женился на четырех женщинах. Полигамная семья воспитывает 15 детей.

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