Египетские пирамиды могли строить совсем не так, как считали ранее: новая теория ученых

Кто и как построил пирамиды Египта / © pexels.com

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Однако современная археология постепенно раскрывает тайны самых известных построек Древнего Египта. И правда поражает не меньше, чем самые смелые фантазии.

Пирамиды строили не рабы

Одна из самых распространенных легенд утверждает, что пирамиды соорудили тысячи рабов под ударами плетей. Именно так они часто показываются в фильмах и исторических романах.

Однако археологические находки говорят о другом, пишет Harvard Magazine.

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При раскопках возле плато Гиза археологи обнаружили целое поселение строителей с жилыми кварталами, пекарнями, амбарами и мастерскими. Здесь жили люди, работавшие над строительством пирамид, получали пищу, медицинскую помощь и являлись частью хорошо организованной государственной системы.

Исследователи нашли остатки большого количества хлеба, говядины и баранины, что свидетельствует: рабочие питались гораздо лучше, чем большинство населения того времени.

Ученые предполагают, что основную часть рабочей силы составляли обычные египетские крестьяне, работавшие на строительстве в сезонные разливы Нила, когда земледелие временно останавливалось.

Как удалось переместить миллионы каменных блоков

Большая пирамида фараона Хуфу состоит примерно из 2,3 миллионов каменных блоков. Вес большинства из них составляет от 2,5 до 15 тонн, а некоторые гранитные элементы весят еще больше.

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Именно поэтому вопросы их транспортировки долгое время оставались одной из главных загадок истории.

Традиционная теория говорит об использовании огромных внешних рампов, которыми блоки затягивали с помощью веревок и деревянных саней. Но такая конструкция должна быть почти такой же масштабной, как сама пирамида.

Новая теория: скрытые внутренние рампы

Как строились пирамиды / © Фото из открытых источников

В 2026 году исследователь Висенте Луис Росель Роиг представил математическую модель, которая предлагает другое объяснение.

Согласно ей, строители могли использовать систему спиральных внутренних рамп, проходивших внутри конструкции. Каменные блоки постепенно поднимались вверх по специальным проходам, а после завершения работ эти участки закрывались внешней облицовкой.

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Если эта модель верна, она объясняет сразу несколько загадок:

как строителям удалось работать на большой высоте;

почему до сих пор не найдены остатки гигантских внешних рампов;

как удалось поддерживать чрезвычайную точность геометрии постройки.

По расчетам, чтобы завершить пирамиду примерно через 27 лет, необходимо было устанавливать один каменный блок каждые несколько минут. Такой темп выглядел бы вполне возможным при эффективной организации работ.

Для чего строили пирамиды

Большинство египтологов соглашается, что пирамиды были царскими усыпальницами.

Для древних египтян смерть означала не конец существования, а переход в потусторонний мир. Поэтому погребальные комплексы строили максимально прочными и долговечными.

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Вокруг пирамид располагались храмы, дороги для процессий, хозяйственные постройки и другие сооружения, являвшиеся частью масштабного ритуального комплекса.

Популярные теории о том, что пирамиды являлись электростанциями, космическими маяками или сооружениями инопланетян, не имеют археологических подтверждений.

Загадки, которые до сих пор не разгаданы

Несмотря на десятилетия исследований, многие вопросы остаются открытыми.

Как добились такой точности?

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Стороны Великой пирамиды почти идеально ориентированы по сторонам света, а погрешность составляет всего несколько сантиметров на сотни метров длины.

Есть ли скрытые помещения?

Современные методы сканирования с помощью космических мюонов уже обнаружили большие полости внутри пирамиды Хуфу, назначение которых пока неизвестно.

Какими были все технологии постройки?

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Археологи продолжают спорить о деталях подъема каменных блоков. Вероятно, использовалось сразу несколько инженерных решений, а не один универсальный способ.

Современная наука все больше доказывает, что пирамиды являются результатом невероятной организации труда, математических знаний и инженерного мастерства древних египтян.

Их строили не рабы и не загадочные пришельцы, а тысячи хорошо организованных рабочих, которые работали по четкому плану и использовали технологии, которые в свое время являлись настоящим прорывом.

И хотя многие тайны уже удалось объяснить, пирамиды Гизы до сих пор остаются одним из самых загадочных и выдающихся творений человеческой цивилизации.

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FAQ

Кто построил египетские пирамиды?

Современные археологические исследования показывают, что пирамиды сооружали не рабы, а профессиональные рабочие, ремесленники и сезонные работники из разных регионов Египта, жившие в специально построенных поселениях и получавшие обеспечение от государства.

Как строили пирамиды без современной техники?

Вероятнее всего, каменные блоки перевозили на деревянных санях, а для подъема использовали систему рампов. Новая научная теория также предполагает существование скрытых спиральных внутренних рамп внутри самой пирамиды.

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Каково настоящее предназначение пирамид?

Основная научная версия состоит в том, что пирамиды были царскими усыпальницами и частью обширного ритуального комплекса, связанного с верованиями древних египтян о жизни после смерти. Несмотря на многочисленные альтернативные теории, убедительных доказательств другого назначения сооружений пока нет.

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